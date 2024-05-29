Польза и преимущества сквалена в уходе за кожей: свойства и назначение

Сквален является многофункциональным соединением с многочисленными полезными свойствами, что делает его важным ингредиентом в различных областях, от косметики до медицины. Это природное органическое соединение обладает мощными антиоксидантными свойствами, способностью увлажнять, снимать воспаления, улучшать иммунитет и защищать кожу от ультрафиолетового излучения.

На что еще способен этот компонент и в каких случаях его применяют? О сквалене и его преимуществах узнавали в OBOZ.UA.

Определение

Сквален - это органическое соединение, которое синтезируется с клетками кожи и уменьшает свою генерацию после 20-30 лет, что приводит к сухости и огрубелости кожи. Этот компонент используется в косметике, пищевых добавках и в фармацевтике благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Найти его содержание можно в оливках, отрубях, сахарном тростнике и рыбьем жире.

Сквален против сквалана

Сквален из животных и растительных источников имеет проблемы со стабильностью из-за быстрого окисления под воздействием кислорода. Для решения этой проблемы его гидрируют, превращая в стабильный сквалан. Это повышает стабильность, совместимость с кожей и эффективность косметических средств, продлевая их срок годности.

Преимущества для кожи

По структуре сквален подобен кожному салу, благодаря чему легко впитывается и увлажняет кожу. Сквален способен образовывать защитный барьер, улучшая эластичность и упругость кожи. Кроме того, он может улучшать цвет лица, предотвращать высыпания, акне и комедоны. Этот компонент подходит всем типам кожи, включая чувствительную.

Антивозрастной уход

Сквален действует как щит, защищающий кожу от негативного воздействия окружающей среды, свободных радикалов, солнца и загрязнения. Он ускоряет выработку коллагена, основного белка, который поддерживает эластичность и упругость кожи, в результате чего цвет лица становится более свежим и сияющим.

Восстановление кожи

Известно, что сквален стимулирует процесс регенерации в тканях, помогая избавиться от пятен, шрамов и ран. Он улучшает рельеф кожи, возвращая ей гладкость и мягкость, ускоряя процесс заживления и восстановления жизненных сил эпидермиса.

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