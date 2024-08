Польза и свойства вишневого сока в рационе: о чем говорят спортсмены

Терпкий вишневый сок не только богат антиоксидантами и витаминами, которые уменьшают воспаление и облегчают боль в суставах, но и могут улучшить сон. Кроме того, его пользу отметили профессиональные спортсмены, которые употребляют его для восстановления после физических нагрузок.

Итак, если вы искали что-нибудь полезное для сна и восстановления, рассмотрите этот сок как часть вашего рациона. Как именно вишневый сок улучшает и способствует отличному самочувствию, рассказали в Eat This, Not That.

Терпкие вишни, или карликовые вишни - это плоды, которые содержат в 20 раз больше витамина А и в 5 раз больше антиоксидантов, чем обычные вишни. Поэтому, включение их в рацион может существенно повысить уровень этих полезных веществ в организме. Кроме того, терпкие вишни могут улучшить качество сна благодаря высокому содержанию мелатонина.

По информации от издания Better Homes & Gardens, члены хоккейной команды New York Rangers заметили, что после употребления терпкого вишневого сока для восстановления, их сон стал лучше. Кроме того, этот эффект подтверждает исследование, которое выявило значительное количество мелатонина в терпких вишнях.

Такое действие происходит благодаря содержанию в вишнях мелатонина и магния, которые помогают уменьшить тревогу и регулируют нормальный цикл сна. Таким образом, если у вас есть проблемы с отдыхом и хочется улучшить свой сон, употребление терпкого вишневого сока в рационе может быть полезным для качественного восстановления и улучшения общего самочувствия.

Ранее OBOZ.UA рассказал о полезных свойствах гранатового сока.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.