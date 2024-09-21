Польза и вред креветок: 5 фактов от диетолога

Креветки можно пробовать в разных вариациях – от классического коктейля с томатным соусом до изысканных блюд вроде испанской паэльи или креольской джамбалайи. Впрочем, не следует забывать о влиянии таких продуктов, как креветки, на ваше здоровье.

eatthis.com опубликовало пять неожиданных эффектов, которые могут возникнуть после потребления креветок. Этот продукт может повлиять на ваше тело как положительно, так и отрицательно.

Вы повысите уровень белка в организме

Креветки являются отличным источником белка – на каждые 3 порции приходится около 19 г этого макроэлемента. Это означает, что примерно 75% всех калорий в креветках поступают от белка, что делает их идеальным вариантом для ищущих нежирные источники этого важного нутриента.

"Белок не только способствует сохранению мышечной массы, но играет ключевую роль в росте и восстановлении клеток, регуляции гормонов и ферментов, а также поддерживает правильный водный баланс в организме", - говорит диетолог Молли Хембри.

Вы можете увеличить потребление меди

Медь – это жизненно важный минерал, о котором часто забывают, он имеет большое значение для нашего здоровья. Она необходима для метаболизма железа, а также для соединительной ткани и нейромедиаторов. Взрослым мужчинам и женщинам рекомендуется получать 900 микрограмм меди в день. Одна порция креветок снабжает организм 300 микрограммами меди. Чтобы еще больше повысить уровень потребления этого элемента, попробуйте сочетать креветки с картофелем, содержащим около 675 микрограмм меди, или с соусами на основе кешью (около 630 микрограмм на порцию).

Есть риск превысить норму холестерина

Хотя насыщенные жиры и трансжиры оказывают более негативное влияние на уровень холестерина в крови, чем пищевой холестерин, чрезмерное его потребление может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивать риск инсульта. Несмотря на отсутствие четких рекомендаций по холестерину в рационе, диетологи советуют ограничить его до 300 мг в день.

"Одна порция креветок содержит примерно 140 миллиграммов холестерина и не содержит насыщенных жиров. Чтобы минимизировать вредное влияние, следует избегать креветок в сливочных соусах, кокосовом молоке или жареных в панировке", – предостерегает диетолог.

Вы можете получить больше натрия, чем ожидаете

Многие морепродукты, в частности креветки, содержат немало натрия из-за обработки консервантом, который помогает сохранять их свежесть. Даже креветки, которые подаются без панировки и специй, могут иметь повышенное содержание соли. Поэтому следует внимательно читать информацию на упаковке или спрашивать у продавцов о количестве натрия в продуктах.

"Идеальным вариантом будет выбор креветок, содержащих не более 140 мг натрия на порцию – это считается низким уровнем натрия", – советует Молли.

Вы получите меньше омега-3 жиров, чем ожидалось

Морепродукты считаются одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, но, к сожалению, креветки не входят в этот список. Больше омега-3 жиров содержится в рыбе, таких как сельдь, сардины или атлантический лосось, которые предоставляют от 1,19 до 1,83 г омега-3 на порцию. Креветки же обеспечивают лишь около 0,24 г омега-3 на порцию. Чтобы удовлетворить ежедневную норму потребления омега-3 (1,6 г для мужчин и 1,1 г для женщин), следует сосредоточиться на жирной рыбе, а не на креветках.

"Хотя креветки и являются полезным продуктом, для увеличения потребления омега-3 жиров лучше обратить внимание на другие источники, такие как жирная рыба", – советует диетолог.

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