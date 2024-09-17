Популярные блюда, которые могут способствовать воспалению

Воспаление является важным процессом заживления, поскольку оно помогает организму восстановиться после незначительных травм и инфекций. Однако, когда воспаление длится долго, это может оказать негативное влияние.

Хроническое воспаление связывают с серьезными проблемами со здоровьем. Ваш рацион может оказать существенное влияние на уровень воспаления. Выбор продуктов на ужин может как снизить, так и усилить воспаление, объясняет eatthis.com.

"Связь между диетой и хроническим воспалением четко прослеживается. Еда, которую вы употребляете ежедневно, оказывает большое влияние на то, будет ли воспаление уменьшено или усилено", - утверждает диетолог Джинджер Халтин.

Контроль воспаления может быть ключевым для поддержания здоровья. Хронические заболевания, вызванные воспалением, одна из основных причин смертности.

"Хронические болезни - основная причина смерти в США и других развитых странах. Сердечные болезни, диабет 2 типа и определенные виды рака, связанные с хроническим воспалением", - отмечает диетолог Дженис Джибрин.

Ниже приведены пять популярных блюд на ужин, которые могут повысить риск хронического воспаления.

Бургеры

Исследования показали, что насыщенные жиры, в частности содержащиеся в красном мясе, могут способствовать воспалению. Исследование 2016 года, проведенное в Университете Калифорнии в Сан-Франциско, выявило, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров могут активировать воспаление из-за механизма, отличающегося от иммунного ответа на травмы.

"Попытайтесь заменить животные белки на растительные, такие как бобовые, чтобы получить больше клетчатки и антиоксидантов", – советует Халтин.

Поджаренное мясо

Джибрин рекомендует избегать "обгоревшего или копченого мяса, птицы или других животных белков". Употребление продуктов, приготовленных на высоком сухом огне, может привести к увеличению уровня конечных продуктов прогрессирующего гликирования (AGE), что может привести к воспалению. К счастью, исследования показывают, что продукты, не содержащие AGE, если их приготовить на гриле.

Жареная рыба

Халтин советует избегать жареной пищи, которая может повышать уровень AGE. Если вы планируете есть рыбу, выберите другие методы приготовления, например запекание или приготовление на пару.

Белый рис

Регулярное употребление обработанных или рафинированных продуктов, таких как белый рис или белый хлеб, не является лучшим выбором. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, таким как коричневый рис или киноа, поскольку они могут снизить уровень бактерий, связанных с воспалением.

Сладкие напитки

Несмотря на соблазн насладиться газировкой, эксперты рекомендуют избегать сладких напитков для поддержания низкого уровня воспаления. Фруктоза, содержащаяся в таких напитках, может способствовать воспалению. Попытайтесь заменить газировку и сладкие коктейли на напитки с низким содержанием сахара или без него, например, воду или фреш.

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