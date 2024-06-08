Польза от щелочной воды слишком преувеличена? Все, что вам нужно знать об этом продукте

Щелочная вода – одна из самых спорных тем в мире здоровья и фитнеса. В отличие от обычной питьевой воды, она имеет более высокий уровень pH, и теоретически способна снизить уровень кислоты в организме.

Тем не менее польза от щелочной воды для здоровья остается предметом споров на протяжении многих лет.

В этой статье OBOZ.UA расскажет, чем вызвана вся эта шумиха.

Что такое щелочная вода?

Щелочная вода – ионизированная жидкость, имеющая высокий уровень pH. Так, обычная вода имеет pH 7, а щелочная – pH 8 или даже 9.

Щелочная вода полезней обычной?

Преимущества щелочной воды над обычной не подтверждены наукой.

При этом многие люди, употреблявшие ее, утверждают, что она обладает целебными качествами. В частности, говорят об ее омолаживающем эффекте, очищении толстого кишечника, отличном состоянии кожи, снижении веса и противодействии раку.

Побочные эффекты и риски

Известно, что избыток щелочи в организме вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и раздражение кожи.

Кроме того, нормальный уровень pH может нарушиться, что приведет к метаболическому алкалозу. Его симптомы – тошнота, рвота, дрожание рук, спутанность сознания и мышечные подергивания.

Возможно также снижение уровня свободного кальция в организме, что негативно скажется на прочности костей.

Безопасна ли щелочная и стоит ли ее пробовать?

Щелочная вода в целом считается безопасной, и большинство споров вращается вокруг ее пользы для здоровья.

Тем не менее осторожность при употреблении этого продукта не повредит, поскольку слишком большое количество щелочной воды может привести к дефициту нужных минералов.

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