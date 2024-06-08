Польза от щелочной воды слишком преувеличена? Все, что вам нужно знать об этом продукте
Щелочная вода – одна из самых спорных тем в мире здоровья и фитнеса. В отличие от обычной питьевой воды, она имеет более высокий уровень pH, и теоретически способна снизить уровень кислоты в организме.
Тем не менее польза от щелочной воды для здоровья остается предметом споров на протяжении многих лет.
В этой статье OBOZ.UA расскажет, чем вызвана вся эта шумиха.
Что такое щелочная вода?
Щелочная вода – ионизированная жидкость, имеющая высокий уровень pH. Так, обычная вода имеет pH 7, а щелочная – pH 8 или даже 9.
Щелочная вода полезней обычной?
Преимущества щелочной воды над обычной не подтверждены наукой.
При этом многие люди, употреблявшие ее, утверждают, что она обладает целебными качествами. В частности, говорят об ее омолаживающем эффекте, очищении толстого кишечника, отличном состоянии кожи, снижении веса и противодействии раку.
Побочные эффекты и риски
Известно, что избыток щелочи в организме вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и раздражение кожи.
Кроме того, нормальный уровень pH может нарушиться, что приведет к метаболическому алкалозу. Его симптомы – тошнота, рвота, дрожание рук, спутанность сознания и мышечные подергивания.
Возможно также снижение уровня свободного кальция в организме, что негативно скажется на прочности костей.
Безопасна ли щелочная и стоит ли ее пробовать?
Щелочная вода в целом считается безопасной, и большинство споров вращается вокруг ее пользы для здоровья.
Тем не менее осторожность при употреблении этого продукта не повредит, поскольку слишком большое количество щелочной воды может привести к дефициту нужных минералов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему важно пить достаточное количество воды каждый день.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.