Польза прогулок под солнцем: как это влияет на здоровье

Во время времени на солнце ультрафиолетовые лучи попадают на кожу и вызывают синтез витамина D. Он положительно влияет не только на норму кальция и фосфора, но и помогает уменьшить воспаление, бороться с инфекциями и улучшить настроение.

Об этом сообщили в health. Эксперты рекомендуют получить до 30 минут солнечного света по крайней мере дважды в неделю. Однако слишком долгое пребывание на солнце может привести к раку кожи, преждевременному старению, появлению морщин и другим повреждениям. Более того, это также может привести к снижению функционирования иммунной системы.

Какие же преимущества солнечного света для здоровья человека

Одним из основных преимуществ является влияние солнца на настроение личности. Согласно исследованию, времяпрепровождение на улице на солнце может снизить риск развития депрессии и способствовать улучшению общего самочувствия.

Более того, солнечный свет влияет на качество сна. Исследования показывают, что влияние солнечного света может облегчить засыпание и обеспечить лучший сон, что в свою очередь положительно влияет на производительность в течение дня.

Солнечный свет имеет немаловажное значение для здоровья сердца. Оно может помочь снизить АД, что уменьшает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Более того, солнечный свет может стимулировать потерю веса. Согласно исследованию, жировые клетки под влиянием солнечных лучей уменьшаются. Однако для этого требуется больше исследований.

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