Польза проращенных продуктов: что следует добавить в рацион

Если у вас есть определенные проблемы с пищеварением, это может быть из-за чувствительности к плохо усвояемым углеводам, таким как зерновые и бобовые. Однако вы можете продолжить есть эти продукты, если перед этим их прорастить.

Пророщенные зерна и семена способны активировать свои полезные свойства и могут улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ. О чем вы могли не знать о пророщенных продуктах и каковы их преимущества для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Особенности проращивания

Проращивать можно только семена, поскольку этот процесс активирует их природные питательные вещества. Семена, как и растения, начинают расти только после дождя, когда они получают воду, инициирующую начало роста растения. Процесс проращивания восстанавливает естественный цикл, придавая пище больше полезных элементов, что является эффективным способом максимизировать питательность продуктов.

Какие продукты можно проращивать

Включайте в рацион проросших продуктов, таких как: семена (киноа, лен, чиа), цельные зерна (пшеница, ячмень, овес), орехи (миндаль, грецкие орехи, кешью) и бобовые (нут, фасоль, горох). Они обогащают рацион полезными веществами и поддерживают здоровье.

Преимущества пророщенных продуктов:

1) Нейтрализует ингибиторы ферментов

Семена имеют питательные запасы для поддержки развития эмбриона до того, как зерно начнет получать подкормку из почвы или солнца. Сырые семена содержат ингибиторы ферментов, которые мешают расщеплению этих запасов. При прорастании эти ингибиторы нейтрализуются, позволяя ферментам активизироваться и расщеплять крахмал. Поэтому, пророщенные орехи, зерна и семена могут улучшить здоровье кишечника благодаря активным пищеварительным ферментам.

2) Улучшает усвояемость пищи

Семена семян упрощают расщепление крахмала на простые сахара, что улучшает усвояемость пищи. Это помогает избежать проблем с пищеварением, поскольку сложные сахара, которые трудно перевариваются и могут вызвать газы, заранее расщепляются.

3) Уменьшает содержание глютена

Проросшие зерна могут быть полезны людям с чувствительностью к глютену, поскольку активированные ферменты частично его расщепляют. Однако для лиц с заболеванием тонкой кишки (целиакией) проросшие зерна, содержащие глютен, остаются непригодными для употребления.

4) Удаляет непитательные вещества

Семена и зерно содержат фитиновую кислоту, которая связывается с минералами, такими как железо, цинк, кальций и магний, снижая их биодоступность, затрудняя усвоение в организме. Однако прорастание и ферментация могут помочь расщепить фитиновую кислоту, улучшая усвоение минералов.

5) Увеличивает питательную ценность

Проращивание семян значительно повышает содержание витаминов, в частности, В2, В5, В6 и даже витамина С. Это также высвобождает антиоксиданты, улучшает усвоение минералов, таких как фосфор, кальций, железо и магний, и увеличивает уровень аминокислот и белков. При этом одновременно уменьшается количество жиров и углеводов.

6) Может помочь диабетикам

Проращенные зерновые и бобовые могут помочь контролировать уровень сахара в крови, активируя фермент PI3K, который вместе с инсулином регулирует потребление глюкозы. Они содержат больше антиоксидантов, чем не проращенные зерна, что помогает снижать окислительный стресс и воспаления, вызванные высоким уровнем глюкозы.

7) Продукты готовятся быстрее

Проращивание частично расщепляет крахмал в зерне или бобовых. Это может сократить время для приготовления риса или фасоли, а пророщенную и обезвоженную кино можно употреблять сырой, как белковую альтернативу злакам.

8) Проращенный рис и макароны более мягкие

Если вам не нравится вкус коричневого риса или макарон из цельной пшеницы из-за их хрусткости, попробуйте пророщенные зерна. Они имеют текстуру, подобную белой продукции, но со всеми питательными веществами цельных зерен.

Стоит ли проращивать продукты?

Регулярное употребление не проращенных зерен и семян может увеличить потребление фитиновой кислоты, снижающей всасывание минералов из пищи. Проращивание зерен уменьшает уровень фитиновой кислоты и улучшает усвоение минералов. Это может быть важно для веганов и вегетарианцев, но для тех, кто соблюдает сбалансированное питание, риск дефицита минералов меньше.

Ранее OBOZ.UA рассказал о здоровом сочетании, которое следует добавить в рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.