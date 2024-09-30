Польза в стакане: 7 напитков для стройности, энергии и сияющей кожи

Люди, занимающиеся йогой, обычно имеют стройную, сильную и подтянутую фигуру с плоским животом, гибкими мышцами и сияющей кожей. Это не только результат упражнений – важную роль играют также сочетающиеся с йогой принципы питания.

Йога неразрывно связана с Аюрведой – древней индийской системой медицины, основанной на сбалансированном питании. Хотя для освоения сложных асан нужны годы практики, преимущества аюрведического подхода к похудению можно почувствовать уже через несколько дней, отмечает eatthis.com.

Врачи часто рекомендуют диеты, основанные на принципах Аюрведы, которая помогает стабилизировать пищеварение и способствует снижению веса. Попробуйте эти напитки для йоги, чтобы увидеть, как ваше тело может измениться.

Напиток 1: Манго Ласси способствует похудению

Манго Ласси – это популярный в Индии и Пакистане напиток, который готовится на основе ферментированного йогурта. В Аюрведе ласси используется для "охлаждения" пищеварительной системы, улучшая функционирование кишечника. Современная наука подтверждает: ласси как пробиотик способствует уменьшению вздутия и воспаления, что положительно влияет на похудение.

Для приготовления смешайте в блендере одну чашку греческого йогурта, 1 ст. ложку сахара, полстакана замороженных кусочков манго и воду.

Напиток 2: Золотое молоко повышает гибкость

В Аюрведе приготовление молока зависит от того, как оно усваивается организмом. Чтобы избежать вздутия живота и аллергий, рекомендуется приготовить "золотое молоко".

Смешайте стакан молока с 1/4 чайной ложки куркумы, доведите до кипения и подсластите медом. Куркума способствует сжиганию жира, а кальций из молока помогает контролировать вес. Исследования показывают, что потребление 1200-1300 мг кальция в день способствует более быстрой потере веса. Этот напиток также полезен для снятия боли в суставах и укрепления иммунитета.

Напиток 3: Имбирный чай уменьшает талию

Имбирь – отличное средство для улучшения пищеварения. Он помогает снизить вздутие и стимулирует кровообращение, что важно для йогов. Рекомендуется начинать утро с чашки имбирного чая.

Для приготовления натрите 1/4-1/2 чайной ложки свежего имбиря, заварите в чайнике и добавьте в любимый чай. Можно положить мед для сладости.

Напиток 4: Сок амлы делает сияющую кожу.

Амла, или индийский крыжовник, богата антиоксидантами, способствующими здоровью кожи и волос. Этот фрукт может также влиять на уровень сахара и холестерина. Сок амлы можно добавить в рацион, просто разморозив ягоды и используя их для приготовления фреша.

Напиток 5: Чай способствует уменьшению веса

Чай, приготовленный из натуральных специй и без дополнительного сахара, является мощным средством для снижения веса. Вскипятите один стакан молока с чайной ложкой корицы, гвоздики, кардамона, фенхеля, аниса, имбиря и мускатного ореха. Эти специи помогают стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшают воспаление и улучшают пищеварение.

Напиток 6: Сок карелы заряжается энергией

Карела, или горькая тыква, обладает множеством полезных свойств, в частности лечит диабет и улучшает иммунитет. Сок карелы можно добавлять в полосу для дополнительного заряда энергии.

Напиток 7: Сок алоэ вера нормализует гормональный фон

Алоэ вера давно используется в Аюрведе для поддержания баланса гормонов и пищеварительной системы. Его также рекомендуют для повышения фертильности и контроля веса.

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