Польза зеленого чая: 6 способов, как этот напиток может сохранить здоровье и долголетие

Зеленый чай полезен здоровью. И поскольку все больше исследователей изучают эффекты употребления зеленого чая, а также его соединения и молекулы, полезно взаимодействующие с нашим организмом, появляется все больше доказательств того, что зеленый чай может помочь нам жить дольше.

Поскольку мы постоянно открываем новые способы, как зеленый чай может помочь сохранить наше здоровье, легко задуматься, существует ли такое понятие, как "много зеленого чая". Многие исследования показывают, что употребление пяти-десяти чашек зеленого чая в день – а это большое количество зеленого чая – на самом деле может снизить риск ряда заболеваний, о которых рассказывает eatthis.com.

Существует вероятность того, что чрезмерное потребление зеленого чая может повлечь за собой некоторые негативные последствия, связанные с чрезмерным потреблением кофеина. Существует также риск того, что чрезмерное питье зеленого чая может привести к снижению абсорбции железа и анемии. Эти риски возрастают, если употреблять более концентрированные добавки к зеленому чаю. Однако ограничение ежедневного потребления до трех-пяти чашек кажется оптимальным количеством.

Может помочь вам победить супербактерии.

Исследование, опубликованное в 2008 году, показало, что употребление зеленого чая при приеме антибиотиков значительно усиливает их свойства уничтожать бактерии.

Может предотвратить смерть от инфаркта и инсульта.

Исследование 2006 года, в котором приняли участие более 40 000 взрослых японцев, показало, что выпивавшие более пяти чашек зеленого чая в день имели на 26% более низкий риск смерти от сердечного приступа или инсульта.

Более того, последние исследования показывают, что если вы перенесли инфаркт или инсульт, регулярное употребление зеленого чая связано со снижением риска смерти. Люди, пережившие инсульт и употреблявшие зеленый чай, имели на 62% меньше шансов умереть в течение исследуемого периода, а перенесшие инфаркт снизили свой риск на 53%.

Может помочь организму бороться с аутоиммунными заболеваниями

Исследования Университета штата Орегон показывают, что специальное соединение в зеленом чае под названием EGCG может помочь нашему организму бороться с аутоиммунными заболеваниями.

Это снижает риск смерти для людей с диабетом.

Употребление четырех или более чашек зеленого чая в день снижает риск смерти от любой причины у людей с диабетом 2 типа, свидетельствует обсервационное исследование, опубликованное в BMJ Open Diabetes Research & Care.

Люди с диабетом 2 типа более подвержены ряду серьезных заболеваний, таких как болезни кровообращения, деменция, рак и переломы костей. Исследование показало, что участники, которые употребляли комбинацию зеленого чая и кофе, имели значительно более низкие факторы риска смерти, при этом наименьший риск был среди тех, кто выпивал четыре или более чашек зеленого чая и две или более чашек кофе в день.

Это может предотвратить рак

Исследования показывают, что зеленый чай может оградить от рака простаты и молочной железы. Более того, употребление этого напитка может повысить уровень природного противоракового белка, известного как p53. Новое исследование, опубликованное исследователями Политехнического института Ренсселера, недавно выявило взаимодействие между соединением EGCG в зеленом чае и белком p53, который один из исследователей назвал "возможно, важнейшим белком в раке человека".

Исследования показывают, что это увеличивает продолжительность жизни

Продолжительные исследования показывают, что люди, постоянно пьющие зеленый чай, обычно живут дольше, чем люди, не пьющие его. В исследовании 2020 года, проведенном с участием более 100 000 китайских участников, те, кто пил зеленый чай по крайней мере трижды в неделю, жили в среднем на 15 месяцев дольше, чем те, кто не пил зеленый чай.

Конечно, эти данные устанавливают связь между употреблением зеленого чая и продолжительностью жизни, а не выявляют зеленый чай как прямую причину. Ученые все еще пытаются понять механизмы, с помощью которых зеленый чай может продлить чью-то жизнь. И могут быть и другие, скрытые причины, почему любители зеленого чая живут дольше – например, пьющие зеленый чай также могут сделать выбор в пользу более здорового образа жизни.

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