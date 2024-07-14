Помогает ли мед похудеть: какая норма его потребления

Мед считается натуральным подсластителем. Он содержит антиоксиданты, ферменты, витамины и минералы, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что норма потребления меда зависит от нескольких факторов, а именно возраста, состояния здоровья и диетических потребностей. Рекомендовано есть не больше шести чайных ложек меда в день для женщин и девяти для мужчин.

Мед следует употреблять в умеренных количествах и как замену другим подсластителям или добавленным сахарам. Кроме того, его нельзя давать детям до одного года, ведь он содержит вредные бактерии, которых их иммунная система еще не содержит.

Лучшее время для потребления меда

Врач отметил, что мед можно потреблять в любое время суток как часть сбалансированного питания. Некоторые считают, что мед перед сном может иметь некоторые потенциальные преимущества для здоровья. В частности, мед содержит натуральные сахара (глюкозу и фруктозу), они могут помочь повысить уровень инсулина, что в результате способствует высвобождению триптофана, аминокислоты, которая может быть превращена в серотонин (влияющий на настроение) в мозге. Серотонин – это нейромедиатор, который может помочь регулировать настроение, способствовать расслаблению и улучшать сон.

Полезно ли есть мед во время похудения

Мед является источником калорий и сахара, что при чрезмерном потреблении может способствовать увеличению веса. Потребление большого количества меда или других подсластителей может привести к увеличению потребления калорий.

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