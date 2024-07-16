Поможет не только похудеть: почему и кому следует есть куриное мясо
Куриное мясо питательное, оно является источником белка. Диетологи советуют включить его в свой рацион из-за невероятной пользы для здоровья.
Об этом сообщили в health. Эксперты назвали преимущества потребления куриного мяса:
Источник белка
Куриное мясо содержит полноценный белок, поставляющий все девять незаменимых аминокислот. Белок важен для свёртывания крови, производства гормонов, антител и ферментов.
Рост и поддержка мышц
Диетический белок снабжает организм человека аминокислотами, необходимыми для восстановления и наращивания мышечной ткани. Большее употребление белка увеличивает мышечную массу.
Помощь в похудении
Курица низкокалорийная и содержит белок. Согласно исследованиям, употребление курицы помогает снизить риск ожирения.
Воздействие на функционирование мозга
Курица является источником холина и витамина В12, эти питательные вещества играют немаловажную роль в развитии и функционировании мозга. Во время беременности выше потребление холина связано с когнитивными преимуществами у младенцев. Также холин может защитить от понижения когнитивных функций у пожилых людей. Прием витамина В12 также может помочь здоровью мозга.
Улучшение состояния кожи и суставов
Курица содержит коллаген, дефицит которого в организме может привести к боли в суставах, мышечной слабости и морщинам.
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