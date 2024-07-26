Попкорн из микроволновки: основные причины, почему следует избегать этого продукта

У большинства из нас нет времени готовить попкорн на плите, поэтому мы часто выбираем вариант в микроволновке для быстрого перекуса во время вечернего просмотра фильмов. Попкорн богат клетчаткой, имеет низкое содержание жира и калорий.

Когда вы готовите попкорн дома, вы, вероятно, используете оливковое масло и немного соли. Но когда вы берете пакет, который нужно готовить в микроволновке, вы часто выбираете закуску с вдвое или втрое большим количеством ингредиентов, объясняет eatthis.com.

Нездоровые жиры

Попкорн, приготовленный в микроволновке, часто содержит пальмовое масло вместо транс-жиров. Пальмовое масло повышает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что не полезно для сердца. Некоторые пакеты микроволнового попкорна могут содержать до 4-6 г насыщенных жиров на порцию, что составляет 20-30% от вашей суточной нормы.

Избыток натрия

Попкорн может содержать более 300 мг натрия на порцию, что составляет 20% от рекомендованной суточной нормы потребления натрия. Избыток натрия может привести к гипертонии и отрицательно влиять на мозг, почки и сердечно-сосудистую систему.

Химикалии

Попкорн из микроволновки часто содержит химические вещества, которые используются для сохранения ингредиентов, добавления вкуса и предотвращения утечки жира через пакет. Некоторые из этих химикатов могут быть вредны для здоровья. Например, перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS) связаны с различными типами рака и другими отрицательными состояниями здоровья.

Если вы задумываетесь о том, чтобы выбросить упаковку микроволнового попкорна, это может быть разумным решением. Однако это не значит, что вам нужно полностью отказаться от этой закуски. Есть много здоровых вариантов попкорна, позволяющих наслаждаться этой полезной пищей без ущерба для фигуры. Чтобы полностью контролировать, что вы едите, лучше приготовить попкорн дома на плите, даже если это займет немного больше времени.

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