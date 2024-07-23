Улучшает работу мозга и поднимает настроение: что происходит с телом, когда вы едите шоколад

Лозунги вроде "смерть от шоколада" или "дьявольская еда" внушают мнение, что шоколад является греховным и вредным. Однако, если глубже исследовать, что происходит с вашим телом, когда вы едите шоколад, то окажется, что он не так уж вреден.

Согласно многочисленным исследованиям и мнениям диетологов и специалистов по здравоохранению, шоколад может принести много пользы для здоровья. Это потому, что какао – основной ингредиент шоколада – имеет значительные преимущества для здоровья, отмечает eatthis.com.

Чем темнее шоколад, тем лучше, потому что он содержит больше натурального какао. Поэтому эксперты часто советуют употреблять темный шоколад вместо молочного, чтобы извлечь наибольшую пользу. Ниже представлены основные преимущества для здоровья от регулярного употребления шоколада.

Вы можете получить заряд энергии

"Хотя содержание кофеина в шоколаде меньше, чем в кофе, эффекты кофеина и теобромина, слабого стимулятора, содержащегося в шоколаде, могут быть ощутимы", – говорит Сью Хейккинен, специалист по MyNetDiary.

Ваше настроение улучшится

"Вы можете заметить временное улучшение настроения. Непонятно, или это из-за веществ, содержащихся в шоколаде, или через сам процесс употребления, который доставляет удовольствие и положительные ассоциации", – говорит Хейккинен.

Сертифицированный тренер Крис Хиггинс добавляет, что шоколад содержит полифенолы, помогающие защитить организм от свободных радикалов. Она рекомендует использовать темный шоколад для улучшения настроения, умственной деятельности и метаболизма.

Это может оказать положительное влияние на артериальное давление.

"Какао-бобы содержат больше фенольных соединений, чем большинство продуктов, что делает его отличным источником полифенолов. Темный шоколад может положительно влиять на артериальное давление, резистентность к инсулину и работу сосудов благодаря оксиду азота. Он также богат калием, фосфором, медью, железом. , цинк и магний", – говорит Тереза Джентиле, MS, RDN.

У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением

"Некоторые люди испытывают ухудшение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) после употребления шоколада, поскольку он может привести к неправильной работе клапана между пищеводом и желудком. Шоколад также может быть триггером для людей с синдромом раздраженного кишечника", – отмечает Хейкинен.

Ваш риск сердечных заболеваний уменьшится

"Флаванолы, содержащиеся в шоколаде, обладают антиоксидантными свойствами и могут способствовать профилактике сердечных заболеваний. Они способствуют здоровью и функционированию кровеносных сосудов, снижают артериальное давление, улучшают память", – говорит диетолог Бренда Браслоу.

Вы наберете вес, если будете его многовато

"Шоколад содержит высокий уровень жира и сахара. Чрезмерное потребление шоколада может привести к акне, ожирению, ишемической болезни сердца и диабету", – говорит Шеннон Генри из клиники EZ Care.

Лучше всего употреблять небольшие порции шоколада, чтобы получить его пользу для здоровья без негативных последствий.

Ваш мозг станет острее

"Шоколад, особенно какао, является значительным источником магния. Магний важен для функционирования многих процессов в организме, в том числе и мозга", – отмечает Триста Бест.

Вашему телу это понравится

"Шоколад, особенно темный, имеет много полезных свойств. Он богат антиоксидантами, которые обладают противовоспалительным действием, снижают артериальное давление и улучшают кровообращение. Кроме того, шоколад способствует выделению эндорфинов, делая вас более счастливыми", – заключает врач Меган Берд.

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