Популярные диеты, которые могут навредить вашим почкам: что говорит наука

Желание похудеть часто подталкивает людей к популярным диетам, которые обещают быстрый результат. Однако не все такие методы являются безопасными для организма, даже если они помогают снизить вес.

Видео дня

Некоторые распространенные пищевые подходы могут нанести скрытый вред почкам. Именно поэтому важно знать о потенциальных рисках еще до того, как менять рацион, отмечает eatthis.com.

Стоит учитывать, что большинству людей с нормальным здоровьем не нужно волноваться о влиянии диеты на почки. В то же время, как отмечает диетолог Эми Шапиро, если у вас есть ослабленная функция почек или диагностированное заболевание, стоит обсудить безопасные рекомендации со специалистом.

Кето-диета

Кето-рацион часто хвалят за быстрые результаты в снижении веса, однако его влияние на почки может быть не таким безопасным. В исследовании, опубликованном в Journal of Child Neurology, среди 195 детей с эпилепсией, которым назначили кетогенную диету, у 13 человек были зафиксированы камни в почках.

Периодическое голодание

Короткие перерывы в еде могут способствовать похудению, давая пищеварительной системе отдых. Но пролонгированные периоды голодания способны навредить почкам. Исследование 2018 года в Bratislava Medical Journal показало, что после 11-дневного полного голодания на воде у людей вырос уровень мочевой кислоты и временно снизилась функция почек после возвращения к обычному рациону. Хотя эти показатели остались в безопасных пределах и вернулись к норме через 11 дней после окончания голодания, авторы отметили также уменьшение веса, оксидативного стресса и артериального давления. Если у вас уже есть почечные нарушения, перед голоданием обязательно получите консультацию врача.

Соковое голодание

Прежде чем начинать детокс на соках, стоит удостовериться, что почки способны выдержать такую нагрузку. Обзор исследований 2013 года в AmericanJournal of Medicine указывает, что соки из фруктов и овощей, богатых оксалатами (шпинат, свекла, ягоды, цитрусовые и т.д.), могут провоцировать серьезные почечные осложнения.

Авторы подчеркивают: "Чрезмерное потребление соков, богатых оксалатами, может стать потенциальной причиной оксалатной нефропатии и острой почечной недостаточности".

Есть и другое предостережение: избыток калия. "Тем, кто имеет проблемы с почками, возможно, придется обратить внимание на содержание калия в некоторых продуктах", – говорит Шапиро. Из-за нарушенной способности выводить калий, он может накапливаться в крови, что, по данным Американского фонда почек, иногда приводит к опасным состояниям, в частности сердечным приступам.

Схемы питания с большим содержанием сои

Уменьшение животного белка в рационе может быть полезным, но полная замена его соевыми аналогами не всегда безопасна для почек.

Маленькое исследование в журнале Topics in Clinical Nutrition, проведенное среди 8 человек, показало, что частое употребление сои вызывало повышенное выделение оксалата с мочой. Это вещество, которое содержится в сое и ряде других продуктов, может повышать риск образования почечных камней. Однако авторы отмечают, что они оценивали лишь кратковременный эффект в течение 8 часов после потребления и не изучали долгосрочное влияние. Поэтому эти риски остаются предположениями. Учитывая многочисленные преимущества соевых продуктов, если вас беспокоит их влияние на почки, уместно обсудить это с врачом.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список диет, которые опасны для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.