Популярные продукты, провоцирующие накопление жира в организме

А знали ли вы, что даже вполне здоровые продукты могут мешать худеть и наоборот, провоцировать накопление лишнего жира? Именно поэтому, для того, чтобы понять, какая пища может мешать получать результат, обратите внимание на некоторые пищевые привычки, которые замедляют прогресс в похудении.

Чего стоит ограничить в своем рационе и что из этого существенно влияет на формы, рассказали в Eat This, Not That. Проверьте, возможно именно эти продукты являются причиной появления лишних килограммов в вашей диете.

Магазинное яблочное пюре

Искусственно яблочное пюре сладкое и вкусное, а потому вы можете съедать его в большем количестве, что способствует накоплению жира, особенно вокруг живота. Учтите, что сахар в этом продукте, быстро превращается в жир, если не используется как энергия. Кроме того, даже искусственные подсластители, как глюкоза, могут увеличить накопление жира в организме.

Алкоголь

Если вы заметили лишний вес вокруг живота, вполне вероятно, что причиной для этого мог стать алкоголь. Хроническое употребление алкоголя нарушает микробиом кишечника, что приводит к воспалению и накоплению жира. Кроме того, алкоголь содержит много калорий, но мало питательных веществ, что может повысить риск переедания. Это все способствует увеличению жировых отложений в организме.

Белый хлеб

Во время очистки, пшеница теряет большинство питательных веществ, оставляя только быстро усваиваемые углеводы с высоким гликемическим индексом. Это может привести к повышению уровня сахара в крови, увеличению накопления жира и развитию метаболических проблем. Кроме того, такие обработанные продукты не только способствуют накоплению жира, но и медленно удовлетворяют голод.

Картофельные чипсы

Чипсы могут способствовать набору жира из-за рафинированных углеводов, которые быстро превращаются в глюкозу, а также избытка натрия, что вредит сердечно-сосудистой системе. Эти ингредиенты вызывают привыкание, что часто ведет к перееданию и увеличению веса. Поэтому, для лучшего контроля веса замените жирные чипсы на здоровые перекусы с высоким содержанием клетчатки.

Пончики

Чрезмерное потребление пончиков может привести к избытку жира в организме. Они содержат много сахара и рафинированных углеводов, что быстро повышает уровень сахара в крови и лишь временно преодолевают голод. Однако, после такого кратковременного повышения энергии, уровень сахара будет падать, а вы снова будете чувствовать усталость и голод. Это может привести к перееданию и накоплению лишних калорий, что со временем будет увеличивать жировые отложения.

Маргарин

Маргарин, даже низкокалорийный, не является здоровой альтернативой маслу. Хотя когда-то его рекламировали как полезный продукт, на самом деле транс-жиры и чрезмерная обработка связаны с проблемами для здоровья. Таким образом, подобные продукты с низким содержанием жира могут вводить в заблуждение, заставляя верить, что их можно есть без ограничений.

