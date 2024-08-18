Популярный напиток: как меняется ваше тело, когда вы пьете чай

Чай часто описывают как напиток с нежным, но насыщенным вкусом. Напиток, состоящий из черного чая, имбиря, корицы, гвоздики, кардамона и черного перца, можно наслаждать в любое время дня, чувствуя расслабление.

Однако что происходит в вашем теле, когда вы пьете чай? Можно ли его считать полезным для здоровья? Ответы на эти вопросы знает издание eatthis.com.

Поможет избежать высокого давления

Одной из ключевых составляющих чая является корица – специя, которая обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она также способна помочь снизить АД. Например, исследования на животных показали, что корица способствует расширению и расслаблению сосудов. Важно помнить, что высокое давление может отрицательно повлиять на кровеносные сосуды, снабжающие сердце кровью, а со временем это может вызвать сердечный приступ.

Противостоять окислительному стрессу

Черный чай богат антиоксидантами, такими как полифенолы и флавоноиды. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, что способствует борьбе с окислительным стрессом – состоянием, когда количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов. Если окислительный стресс не контролировать, он может повлечь за собой воспаление, гибель клеток и повреждение ДНК, что повышает риск развития онкологических заболеваний.

Дополнительные антиоксидантные свойства обеспечивают специи, в частности имбирь и кардамон, также присутствующие в чае.

Контролирует уровень сахара в крови

Для людей с диабетом поддержание стабильного уровня глюкозы в крови важно. Чай может помочь этому. Входящая в состав чая корица показала способность снижать инсулиновую резистентность. А имбирь способствует понижению уровня сахара в крови.

Однако, чтобы добиться значительного эффекта, нужно потреблять от 1 до 6 граммов этих специй каждый день, что гораздо больше, чем в одном пакетике чая. Поэтому, если вы хотите извлечь максимальную пользу, попробуйте готовить чай собственноручно дома.

Улучшит пищеварение

Имбирь, как главный ингредиент, известен своими свойствами уменьшать тошноту. Но кроме этого он также помогает улучшить пищеварение и справиться с проблемами желудка. Другие специи, такие как гвоздика, кардамон и корица, обладают антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить желудочные проблемы, вызванные бактериями.

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