Популярный в мире препарат для похудения может быть связан с суицидальными мыслями – исследование

В последние годы резко возросло применение лекарства для лечения диабета и ожирения на основе препарата семаглутид – Ozempic и Wegovy. Однако употребление таких медикаментов повышает риск развития суицидальных настроений.

К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам нового исследования. Об этом пишет CNN, ссылаясь на результаты проведенного специалистами анализа, опубликованные 21 августа в журнале JAMA Network Open.

Специалисты из Швейцарии, США и Италии изучили базу данных ВОЗ, где собрана информация о побочных эффектах от лекарств из 140 стран.

Авторы исследования нашли 107 сообщений пациентов из более 30 500, которые сказали, что они задумывались о самоубийстве во время приема семаглутида.

Проведя сравнительный анализ, исследователи выяснили, что пациенты, употребляющие лекарства на основе семаглутида, на 45% чаще испытывают суицидальные мысли, чем люди, употребляющие другие препараты от диабета и для похудения.

Кроме того, эксперты выяснили, что прием препаратов на основе семаглутида вместе с антидепрессантами повышает риск суицидальных настроений более чем в 4 раза.

Авторы исследования признают, что их анализ ограничен, поскольку базируется только на одной базе данных. Но ввиду того, что сегодня так много людей принимают лекарства на основе семаглутида, эксперты считают, что полученные результаты требуют дальнейшего изучения и "срочного разъяснения" риска.

А пока ученые советуют врачам с осторожностью назначать такие медикаменты пациентам и немедленно прекращать употребление ими этого лекарства в случае депрессии или суицидальных мыслей.

"Депрессия или суицидальность являются редкими, но чрезвычайно тяжелыми явлениями, и их нужно предотвращать и контролировать, насколько это возможно", – отмечают исследователи безопасности лекарств.

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