После 50 это уже не работает: какой популярный совет стоит пересмотреть

С возрастом организм меняется, и даже привычные советы по здоровью могут потребовать пересмотра. То, что казалось эффективным в молодости, после 50 лет не всегда работает так же.

Врачи обращают внимание на важный нюанс, который многие недооценивают во время занятий спортом. Именно он может влиять на самочувствие и здоровье сердца больше, чем кажется на первый взгляд, пишет parade.com.

Независимо от рациона или уровня физической активности, сам процесс старения остается одним из ключевых факторов риска. С возрастом чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания, диабет, астма, артрит или онкологические болезни. Причина заключается в постепенном накоплении повреждений в организме и хронического воспаления, которое снижает способность тела противостоять недугам.

Этот процесс можно сравнить с автомобилем: даже при регулярном обслуживании он со временем изнашивается и уже не работает так эффективно, как раньше. В то же время это не повод жить в постоянном страхе. Но это сигнал внимательнее относиться к своему организму и при необходимости менять привычки.

Многие люди следят за питанием и стараются регулярно двигаться. Однако существует распространённое убеждение, которое с возрастом стоит пересмотреть: якобы чем интенсивнее тренировки, тем лучше для здоровья.

Всегда ли интенсивные тренировки полезны после 50?

Обычно считается, что максимальная нагрузка приносит максимальную пользу. И хотя регулярные физические упражнения действительно необходимы, чрезмерная интенсивность не всегда подходит людям после 50 лет.

Гериатр Анджела Хсу объясняет, что высокоинтенсивные кардионагрузки могут быть безопасными, но не для всех: некоторым людям следует проявлять осторожность.

К интенсивному кардио относятся упражнения, которые заставляют дышать быстро и глубоко – например, бег, плавание, велосипед или аэробика. В целом такие тренировки могут быть полезными, но важно учитывать индивидуальные особенности.

"Регулярная аэробная активность укрепляет сердце и улучшает кровообращение, а со временем она может снизить кровяное давление и уровень холестерина, а также уменьшить риск ишемической болезни сердца, диабета, ожирения, деменции и депрессии", – рассказывает Хсу.

Она добавляет, что активность помогает сохранять энергию и самостоятельность, а примерно 150 минут движения в неделю связаны с более долгой жизнью и меньшим риском сердечных заболеваний.

Гериатр Кара Ваттанасунторн также отмечает, что большинство людей старшего возраста могут заниматься интенсивным кардио. Однако если человек долго не тренировался, стоит начинать постепенно, увеличивая нагрузку шаг за шагом.

Особенно осторожными следует быть тем, кто перенес сердечный приступ или имел длительный перерыв в физической активности. В таких случаях врачи советуют обязательно проконсультироваться со специалистом перед началом тренировок.

В любой ситуации лучший подход – постепенность. Например, вместо сразу изнурительного бега лучше начать с обычных прогулок.

Хсу объясняет, что именно плавное увеличение нагрузки дает сердцу возможность адаптироваться.

"Такие упражнения, как ходьба, легкие аэробные упражнения, растяжка и легкие силовые тренировки, могут улучшить энергию, уменьшить симптомы и поддерживать долгосрочное здоровье сердца, если их выполнять последовательно в удобном для вас темпе", – говорит она.

Что делать при болях в суставах?

Если есть проблемы с суставами, важно избегать перегрузок, ведь это может только ухудшить состояние. В такой ситуации стоит обратиться к врачу или физиотерапевту, чтобы подобрать безопасный формат активности.

Ваттанасунторн отмечает, что упражнения с сильной ударной нагрузкой – например, бег по твердой поверхности или плиометрические тренировки – могут усиливать боль.

"Плавание, езда на велосипеде, тренировки на эллиптическом тренажере и силовые тренировки для поддержания окружающих мышц – это примеры занятий с низкой нагрузкой, которые часто лучше переносятся", – говорит врач.

Как тренироваться безопасно?

После сердечного приступа физическая активность может вызвать страх, особенно если она ускоряет пульс. Однако врачи отмечают: упражнения не запрещены, а наоборот — важны, хотя их нужно адаптировать.

"Физические упражнения все еще могут быть очень полезными, но интенсивность и вид активности может потребовать корректировки в зависимости от истории болезни человека. В некоторых случаях, особенно после недавнего сердечного приступа, могут быть рекомендованы программы кардиологической реабилитации, чтобы помочь пациентам вернуться к безопасным физическим упражнениям под наблюдением", – говорит Ваттанасунторн.

В то же время есть симптомы, при которых тренировки нужно немедленно прекратить: боль в груди, сильная одышка, головокружение, ощущение слабости, неровный пульс или тошнота.

Хотя интенсивные тренировки полезны для большинства людей, резкий старт после длительного бездействия может быть опасным.

"Если вы годами были неактивными, обычно опасно сразу переходить к интенсивному кардио. Я рекомендую начинать с сеансов продолжительностью примерно пять-десять минут, постепенно увеличивая продолжительность, когда вы будете чувствовать себя комфортнее. Даже когда интенсивная активность уместна, ее следует постепенно наращивать", – говорит Хсу.

Она добавляет, что легкая боль в мышцах в начале тренировок – это нормально. Но важно отличать ее от сигналов организма о перегрузке.

"Физическая активность остается одной из важнейших привычек для здорового старения, поскольку она поддерживает ваше тело сильным и помогает вам чувствовать себя лучше физически и психически. Даже простые действия, такие как ходьба, садоводство или легкие тренировки, могут иметь существенное значение, если их выполнять регулярно", – заключает Хсу.

В случае каких-либо сомнений относительно безопасности тренировок стоит обратиться к врачу и получить индивидуальные рекомендации.

