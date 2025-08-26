После лета в школу: как вернуть ребенка к режиму сна

Возвращение детей к школьному графику после летних каникул часто становится настоящим вызовом для родителей. Многие семьи замечают, что дети не хотят ложиться спать вовремя и проводят вечера перед экранами.

Именно адаптация к новому режиму сна оказывается самой сложной после лета. Издание express.co рассказывает, как помочь детям восстановить здоровые привычки без стресса и сохранить спокойствие в семье.

Опрос 1000 родителей детей в возрасте от 4 до 12 лет выявил, что почти половина детей трудно приспосабливается к более раннему времени отхода ко сну, а более трети чрезмерно проводит время перед экранами в вечерние часы. Дополнительные трудности связаны с тем, что летом дети привыкают поздно ложиться, а родители сами нарушают собственный график.

Компания Pampers Ninjamas провела исследование и разработала бесплатную таблицу вечерних занятий "Перезагрузка рутины" совместно с детским психологом, доктором Кимберли Беннетт, чтобы помочь семьям вернуть стабильные привычки без стресса.

Доктор Беннетт отметила: "Возвращение в школу всегда является переходным периодом для семей, и вполне естественно, что как дети, так и родители чувствуют себя немного ошеломленными. После лета со спокойным сном переход к утренним подъемам и структурированным вечерам может стать настоящим шоком для организма. Часто недооценивают, насколько важным для детей является стабильный распорядок".

Особенно это касается ночного недержания мочи: "Предсказуемый и спокойный вечер помогает детям чувствовать себя уверенно и контролировать ситуацию. Хотя об этом говорят нечасто, проблема встречается чаще, чем родители думают, и не должна быть источником стыда".

Исследование показало, что во время летних каникул дети ложатся спать более чем на час позже, чем в учебный период. Как следствие, 48% родителей отметили, что стабильное время сна помогает формировать здоровые привычки, а 43% стараются включать чтение перед сном.

Большинство опрошенных (более 60%) считают, что ритуалы перед сном влияют на способность детей концентрироваться в школе, а 53% отметили их влияние на общее развитие. При этом 9 из 10 родителей утверждают, что вечерние ритуалы важны для них так же, как и для детей.

Директор бренда Pampers Ninjamas, Йи Чанг, добавила: "Мы знаем, что определенный распорядок делает детей более уверенными, особенно в переходные периоды, такие как возвращение в школу. Ночное недержание в этот период – вполне нормальное явление. Мы хотим заверить родителей, что есть продукт и бесплатные ресурсы, которые помогут справиться с этим".

