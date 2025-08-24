Сон в жару: как легкая одежда из натуральных тканей помогает телу лучше охлаждаться
В летнюю жару многие люди пытаются найти эффективный способ комфортно спать ночью. Некоторые считают, что лучшее решение – спать без одежды, однако врачи предупреждают: это может только ухудшить ситуацию.
Специалисты объясняют, что правильная пижама способна помочь телу естественно регулировать температуру. Именно поэтому выбор дышащих и легких тканей является ключом к здоровому и спокойному сну даже в самые жаркие ночи, пишет express.co.
Доктор Гарет Най, преподаватель биомедицинских наук в Университете Солфорда и эксперт по физиологии, объяснил, что сон без одежды может иметь противоположный эффект: "Когда вы спите без одежды, пот остаётся на поверхности кожи. Если он не испаряется, тепло фактически "застревает" в теле, что препятствует охлаждению", – отметил он.
По словам специалиста, правильно подобранная одежда не только помогает остыть, но и поддерживает циркадный ритм организма. Ведь естественный гормональный цикл предусматривает постепенное снижение температуры тела во время засыпания и ее подъем примерно за два часа до пробуждения. А попытки спать без пижамы не способствуют этим процессам.
"Ношение легкой и дышащей одежды, соответствующей естественному ритму организма, поможет спать спокойнее", – подчеркнул Най.
Впрочем, не любая ткань подходит для жарких ночей. Врач предупреждает: "Любая одежда, которая ограничивает доступ воздуха к коже, способна влиять на работу температурных сенсоров, повышать потоотделение и, наконец, создавать дискомфорт".
Похожее мнение высказала и Фиби Стрит, менеджер по бренд-маркетингу. Она подчеркнула важность правильной ткани: "Дышащие материалы позволяют телу выводить избыточное тепло, а влагоотводящие помогают оставаться сухим и чувствовать комфорт в течение всей ночи".
По её словам, это особенно актуально для людей, которые склонны к перегреву, страдают от ночной потливости или переживают приливы. "Натуральные мягкие ткани значительно снижают риск перегрева, раздражения и дискомфорта. Главное – не только чувствовать прохладу, когда вы ложитесь спать, но и поддерживать комфорт в течение всей ночи, ведь температура тела естественно меняется в разные ее фазы", – добавила она.
