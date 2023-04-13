После выходных Землю накроет сильная магнитная буря, но есть время подготовиться: советы врачей

В середине апреля население нашей планеты испытает влияние нескольких магнитных бурь. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение состояния, однако даже к такому явлению можно подготовится.

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Магнитная буря начнет проявляться уже после выходных, с 18 апреля, однако пик припадет на 20 и 21 числа. Об этом сообщает портал Meteoagent.

В последующие дни магнитные бури будут разной интенсивности. В течение 16-17 апреля ожидается геомагнитный шторм с индексом 4, однако уже 20-21 он усилится до 5.

После этого сложного периода магнитные буры утихнут и будут оказывать несущественное влияние на население планеты. Однако к предстоящему геомагнитному шторму могут подготовиться даже метеочувствительные люди.

При сильных магнитных бурях на планете могут наблюдаться полярные сияния, а также возможны кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио, а иногда даже отключения электросетей.

Во время усиления магнитных бурь многие жители Земли могут столкнуться с такими проблемами как головная боль, нарушение сна, головокружение, боли в суставах. Также это может приводить к резким перепадам настроения.

Естественно, люди никак не могут повлиять на интенсивность и периодичность магнитных бурь, но можно заблаговременно подготовить свой организм. Врачи рекомендуют соблюдать некоторые правила, чтобы легче перенести магнитную бурю.

В эти периоды следует пить достаточное количество воды, хорошо питаться и в целом вести здоровый образ жизни. Также лучше отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков.

Когда на Земле бушует магнитная буря также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

В период магнитных бурь не помешает увеличить физическую активность, хотя бы больше ходить пешком. Также следует не забывать регулярно проветривать комнату.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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