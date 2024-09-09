Последствия пренебрежения: что произойдет с организмом, если есть мало овощей
Овощи важны для здорового питания, ведь они положительно влияют на общее состояние организма. Недостаточное их количество может привести к проблемам как физического, так и умственного здоровья.
Эксперты советуют включать овощи в блюда, чтобы обеспечить себе максимальную пользу, а потому, чтобы улучшить рацион, рассмотрите способы добавления овощей в каждое свое блюдо. А что именно может произойти с организмом, если пренебрегать этим советом, рассказали в Eat This, Not That.
Ощущение капризности
Диета может влиять на ваше настроение из-за связи между питанием и работой мозга. Пища, богатая питательными веществами и витаминами, поддерживает психическое здоровье. Низкое потребление фруктов и овощей, а также большое количество обработанного мяса и сахара в рационе, могут повысить риск депрессии. Именно поэтому, сбалансированное питание помогает уменьшить этот риск.
Чувство голода
Ешьте больше фруктов и овощей для обеспечения организма клетчаткой и сложными углеводами, что помогает дольше чувствовать сытость. Помните, что недостаток этих продуктов может привести к быстрым колебаниям уровня сахара в крови и частому чувству голода. Именно клетчатка способствует стабильности уровня сахара, уменьшая голод после приема пищи.
Проблемы с пищеварением
Чтобы поддерживать регулярность стула и контролировать аппетит, включайте в рацион достаточное количество клетчатки. Учтите, что оба типа клетчатки (растворимая и нерастворимая) важны для здорового пищеварения и регулярного стула.
Дефицит необходимых веществ
Принимать поливитамины может быть полезно, если вы не едите достаточно овощей. Однако, лучше получать витамины и минералы из натуральных продуктов, таких как фрукты и овощи. Они содержат важные питательные вещества, которые трудно найти в других источниках.
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