Последствия пренебрежения: что произойдет с организмом, если есть мало овощей

Овощи важны для здорового питания, ведь они положительно влияют на общее состояние организма. Недостаточное их количество может привести к проблемам как физического, так и умственного здоровья.

Эксперты советуют включать овощи в блюда, чтобы обеспечить себе максимальную пользу, а потому, чтобы улучшить рацион, рассмотрите способы добавления овощей в каждое свое блюдо. А что именно может произойти с организмом, если пренебрегать этим советом, рассказали в Eat This, Not That.

Ощущение капризности

Диета может влиять на ваше настроение из-за связи между питанием и работой мозга. Пища, богатая питательными веществами и витаминами, поддерживает психическое здоровье. Низкое потребление фруктов и овощей, а также большое количество обработанного мяса и сахара в рационе, могут повысить риск депрессии. Именно поэтому, сбалансированное питание помогает уменьшить этот риск.

Чувство голода

Ешьте больше фруктов и овощей для обеспечения организма клетчаткой и сложными углеводами, что помогает дольше чувствовать сытость. Помните, что недостаток этих продуктов может привести к быстрым колебаниям уровня сахара в крови и частому чувству голода. Именно клетчатка способствует стабильности уровня сахара, уменьшая голод после приема пищи.

Проблемы с пищеварением

Чтобы поддерживать регулярность стула и контролировать аппетит, включайте в рацион достаточное количество клетчатки. Учтите, что оба типа клетчатки (растворимая и нерастворимая) важны для здорового пищеварения и регулярного стула.

Дефицит необходимых веществ

Принимать поливитамины может быть полезно, если вы не едите достаточно овощей. Однако, лучше получать витамины и минералы из натуральных продуктов, таких как фрукты и овощи. Они содержат важные питательные вещества, которые трудно найти в других источниках.

