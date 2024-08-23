Потенциальные признаки рака кожи: на что следует обратить внимание

Важно не только заботиться о своем теле, но и обращать внимание на все возникающие изменения. Это часть ежедневных привычек, помогающих поддерживать здоровый образ жизни.

Одна из важнейших вещей, которую следует делать регулярно – это проверять свою кожу, ведь ранние признаки рака кожи часто бывают едва заметными. В интервью eatthis.com дерматолог Тиффани Либби поделилась информацией о потенциальных признаках рака кожи и важности своевременного выявления этих симптомов.

Ознакомьтесь с ее рекомендациями и не забудьте обратить внимание на мелкие сигналы, предупреждающие о болезни.

Основные виды рака кожи

Как отмечает доктор Либби, к наиболее распространенным видам рака кожи относятся меланома, плоскоклеточная и базальноклеточная карцинома. Меланома является наиболее опасной формой. Плоскоклеточный и базальноклеточный рак объединяют в группу так называемых "немеланомных" раков кожи. Эти формы рака чаще всего возникают на участках тела, которые постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей. Они могут выглядеть как перламутровые или восковые бугорки, покрытые чешуей, или плоские поражения с кожицей, а иногда даже как твердые красные узелки. Меланома обычно пигментирована, однако существуют и беспигментные формы, так называемые амеланотические меланомы.

На что обращать внимание: тонкие предупредительные знаки

Доктор Либби советует следить за следующими признаками:

Асимметрия : одна половина поражения не соответствует другой;

: одна половина поражения не соответствует другой; Границы : неровные, фестончатые или нечеткие границы;

: неровные, фестончатые или нечеткие границы; Цвет : разнообразные цвета в пределах одного участка;

: разнообразные цвета в пределах одного участка; Диаметр : более 6 мм, что равно размеру резинки на карандаше;

: более 6 мм, что равно размеру резинки на карандаше; Эволюция : изменения в размере, форме или цвете поражения.

Когда следует проходить обследование раком кожи?

Если у вас или ваших близких в семейном анамнезе был рак кожи, или вы уже болели этой болезнью, рекомендуется обследовать кожу каждые 6-12 месяцев. Это касается также тех, кто долго находился на солнце, часто получал солнечные ожоги или пользовался соляриями.

Доктор Либби отмечает: "Для людей с высоким риском, например, тех, кто перенес пересадку органов, может потребоваться обследование каждые три-шесть месяцев".

Как безопасно находиться на солнце?

Уменьшить риск рака кожи помогут простые советы. Используйте солнцезащитный крем, регулярно обновляя его каждые два часа. Это поможет минимизировать негативное влияние ультрафиолетовых лучей на кожу. В случае обнаружения каких-либо новых или измененных поражений обратитесь к дерматологу для проверки.

Наслаждайтесь солнцем, но помните об осторожности. Регулярно проверяйте кожу и не забывайте о защите. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться активной жизнью еще много лет.

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