Потеря аппетита, усталость и мигрени: как с помощью магния помочь своему организму
Диетологи внушительно доказывают, что магний является одним из важнейших минералов, которые нужны человеку практически каждый день. А пополнять его запас можно легко из овощей и фруктов, имеющих соответствующий минеральный состав.
Для человека суточная норма магния составляет 420 мг, причем недостаточное потребление магния связано с многочисленными негативными последствиями для здоровья. Среди них – гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и диабет II типа, пишет издание Eat This Not That.
Важно помнить о том, что ультраобработанные продукты, как правило, являются плохими источниками магния, что уменьшает количество доступного для использования вашим телом.
В то же время, симптомы здоровья, связанные с низким потреблением магния и дефицитом магния, также известные как "гипомагниемия", включают:
Чувство капризного настроения, стресса, депрессии или тревоги;
Раздражительность и возбуждение;
головные боли мигрени;
Усталость, вялость и низкая энергия;
потеря аппетита;
Слабость.
Бобовые продукты, содержащие магний:
Черная фасоль: содержит 42 мг магния (10% DV) на 1/2 стакана;
Соевое молоко: в нем имеется 39 мг магния (9% DV) на 1 стакан;
Фасоль: содержит 35 мг магния (8% DV) на 1/2 чашки;
Семена, крупы и зерновые культуры с высоким содержанием магния
По словам диетологов, больше всего питательных веществ и источников магния содержится в менее обработанных версиях. Ведь очищение зерна и его обработка удаляет богатые питательные вещества, что существенно снижает содержание магния. Однако некоторые рафинированные зерна (например, обработанные хлопья для завтрака) могут быть обогащены магнием.
Семена тыквы (жареные): содержат 156 мг магния (37% DV) на 30 граммов;
Амарант (вареный): насыщенный 80 мг магния (19% DV) на 1/2 стакана;
Измельченная пшеничная крупа: содержит в себе 65 мг магния (15% DV) на 1 стакан;
Овсянка: содержит 63 мг магния (15% DV) на 1 чашку;
Киноа (приготовленная): содержит в себе 59 мг магния (14% DV) на 1/2 стакана;
Семена льна (молотого): насыщено 55 мг магния (13% DV) на 2 столовых ложки;
Цельнозерновой хлеб: содержит 48 мг магния (11% DV) в 2 ломтиках;
Коричневый рис (вареный): содержит в себе 43 мг магния (10% DV) на 1/2 стакана.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том лучшие источники магния.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.