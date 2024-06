Потеря аппетита, усталость и мигрени: как с помощью магния помочь своему организму

Диетологи внушительно доказывают, что магний является одним из важнейших минералов, которые нужны человеку практически каждый день. А пополнять его запас можно легко из овощей и фруктов, имеющих соответствующий минеральный состав.

Для человека суточная норма магния составляет 420 мг, причем недостаточное потребление магния связано с многочисленными негативными последствиями для здоровья. Среди них – гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и диабет II типа, пишет издание Eat This Not That .

Важно помнить о том, что ультраобработанные продукты, как правило, являются плохими источниками магния, что уменьшает количество доступного для использования вашим телом.

В то же время, симптомы здоровья, связанные с низким потреблением магния и дефицитом магния, также известные как "гипомагниемия", включают:

Чувство капризного настроения, стресса, депрессии или тревоги;

Раздражительность и возбуждение;

головные боли мигрени;

Усталость, вялость и низкая энергия;

потеря аппетита;

Слабость.

Бобовые продукты, содержащие магний:

Черная фасоль: содержит 42 мг магния (10% DV) на 1/2 стакана;

Соевое молоко: в нем имеется 39 мг магния (9% DV) на 1 стакан;

Фасоль: содержит 35 мг магния (8% DV) на 1/2 чашки;

Семена, крупы и зерновые культуры с высоким содержанием магния

По словам диетологов, больше всего питательных веществ и источников магния содержится в менее обработанных версиях. Ведь очищение зерна и его обработка удаляет богатые питательные вещества, что существенно снижает содержание магния. Однако некоторые рафинированные зерна (например, обработанные хлопья для завтрака) могут быть обогащены магнием.

Семена тыквы (жареные): содержат 156 мг магния (37% DV) на 30 граммов;

Амарант (вареный): насыщенный 80 мг магния (19% DV) на 1/2 стакана;

Измельченная пшеничная крупа: содержит в себе 65 мг магния (15% DV) на 1 стакан;

Овсянка: содержит 63 мг магния (15% DV) на 1 чашку;

Киноа (приготовленная): содержит в себе 59 мг магния (14% DV) на 1/2 стакана;

Семена льна (молотого): насыщено 55 мг магния (13% DV) на 2 столовых ложки;

Цельнозерновой хлеб: содержит 48 мг магния (11% DV) в 2 ломтиках;

Коричневый рис (вареный): содержит в себе 43 мг магния (10% DV) на 1/2 стакана.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том лучшие источники магния.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.