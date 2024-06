Лучшие источники магния: продукты, помогающие нарастить мышцы

В стремлении улучшить свой рацион и добавить для организма больше полезных веществ, большинство из нас забывает о необходимости и пользе такого минерала, как магний. Именно он участвует в различных функциях организма, включая регуляцию уровня сахара в крови, поддержку мышц и нервной системы.

Недостаточное потребление магния может привести к различным проблемам со здоровьем, включая гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа. В Eat This, Not That! поделились, какие симптомы свидетельствуют о недостатке магния в организме и в каких продуктах содержится этот минерал.

Симптомы дефицита магния:

Капризное настроение, стресс, депрессия и тревоги

Раздражительность и возбуждение

Головные боли, мигрени

Усталость, слабость, вялость и низкая энергия

Потеря аппетита

Орехи

Орехи являются примером здоровой закуски, которая может помочь избежать вредных перекусов и насытить организм до полноценного приема пищи. Кроме того, орехи являются источником магния, потребление которых может предоставить 10-20% суточной нормы минерала. Больше всего магния содержится в миндале, кешью и арахисе.

Овощи

Магний поступает в растения из почвы, где они выращиваются и является ключевым элементом хлорофилла, который придает зелени зеленых цвет. Именно поэтому листовая зелень такая, как шпинат или капуста являются незаменимыми в рационе для тех, кому не хватает этого минерала. Кроме листовой зелени, картофель, брокколи и морковь также являются источниками магния.

Фрукты

Фрукты так же как и овощи богаты магнием, который они получают из почвы. Включение фруктов в рацион может помочь увеличить потребление магния, но не следует рассчитывать на них как на основной источник этого минерала. Больше всего магния можно получить из бананов и авокадо.

Бобовые

Хотя фасоль не содержит много магния, соевые стручки, такие как эдамаме, могут быть полезным дополнением к рациону. Они содержат много магния, фолиевой кислоты и калия, которые способствуют здоровью сердца и снижению артериального давления. Кроме того, бобы эдамаме являются отличным перекусом или дополнением к блюдам.

Семена, крупы и зерновые

Магний можно получить из необработанных зерновых продуктов и круп. Учтите, что очищенные зерна имеют меньшее содержание магния, из-за удаленных питательных зародышей и отрубей. Однако некоторые рафинированные зерна могут быть обогащены магнием, поэтому проверяйте этикетку пищевых продуктов. Источником магния являются семена тыквы, амарант, измельченная пшеничная крупа, овсянка, киноа, лен и коричневый рис.

Рыба, мясо и молочные продукты

Хотя в говядине, курице и рыбе, а также в молочных продуктах есть незначительное количество магния, в некоторых продуктах можно найти оптимальную концентрацию этого минерала. В частности, в атлантической скумбрии, курином филе, 2% молоке, лососе, палтусе и в греческом йогурте.

