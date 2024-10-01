Потеря веса и потеря жира: какие отличия

Когда речь идет об уменьшении веса, у вас наверняка возникает немало запросов и мнений. Возможно, вас интересует, какие коррективы в здоровой диете и какие упражнения следует включить в свой ежедневный режим для безопасного и эффективного похудения.

Также вам может быть интересно, какая разница между потерей общего веса и потерей жировой массы. Издание eatthis.com пообщалось со специалистами, подробно объяснившими эти понятия.

Потеря веса против утраты жира: в чем суть?

Начнем с определения потери веса. "Потеря веса охватывает уменьшение общей массы тела, включая мышцы, воду и жир", – отмечает диетолог Аннет Снайдер.

Когда вы становитесь на весы, вы видите, сколько килограммов вы потеряли, однако не можете определить, сколько из этого количества составляет именно жир. "Потеря жира означает конкретное уменьшение накопленного жира в организме. При этом изменения в жировой массе не всегда соответствуют изменению показателей на весах", – добавляет Снайдер.

Похудение может сопровождаться потерей мышечной массы, что может изменить представление об общем состоянии здоровья. "Быстрая потеря веса часто ведет к снижению мышечной массы из-за значительного ограничения калорийности. Это, в свою очередь, повышает вероятность возврата веса и негативно влияет на метаболизм и пищеварение. Поэтому следует ориентироваться на постепенные и стойкие изменения", – предупреждает Снайдер.

Фокусировка на уменьшении жира критически важна, ведь пропорция жира к мышечной массе существенна для общего состояния здоровья. Накопление жира, особенно висцерального, окружающего органы, повышает риск развития многочисленных заболеваний, подчеркивает Снайдер.

Когда жировые клетки размножаются, инсулин – гормон, отвечающий за транспортировку глюкозы – начинает действовать хуже. Это частично приводит к диабету 2 типа. Важно помнить, что, теряя жир, мы лишаемся содержания жировых клеток, но сами клетки остаются. уменьшаются или увеличиваются в соответствии с потребностью, а когда количество жира превышает допустимые пределы, возникают новые клетки", – отмечает диетолог.

Лиза Янг, доктор философии, отмечает: "Фокусируйтесь на уменьшении жира, чтобы сохранить мышечную массу, ведь потеря веса может означать потерю мышечной массы, что ухудшает состав тела и повышает риск хронических заболеваний, а также улучшает здоровье сердца" .

Не забывайте, что не весь жир является "плохим". Важно поддерживать необходимый уровень жира для правильного функционирования организма, подчеркивает Снайдер.

Как определить потерю жира?

Легкий способ определить, теряете ли вы жир – обратить внимание на то, как сидит одежда, особенно в области талии. "Изменения в силуэте могут быть первым сигналом потери жира. Измерения талии и бедер также помогут понять, результаты последовательны", - говорит Снайдер.

Кроме того, можно использовать шкалу для измерения состава тела, но учтите, что уровень гидратации может повлиять на результаты.

"Измерения толщины жировых складок также могут быть полезным инструментом. Это устройство щиплет жировую ткань в определенных участках тела и измеряет ее толщину. Важно использовать одни и те же участки для точности измерений", – предлагает Снайдер.

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