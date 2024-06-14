Потребление гуанабаны: действительно ли этот фрукт безопасен
Гуанабана обладает кисло-сладким вкусом и сливочной текстурой. В некоторых народах этот фрукт используется в медицине для лечения артрита, нервных расстройств и диареи.
Об этом сообщили в health. Этот фрукт обеспечивает организм человека разными питательными веществами, а именно клетчаткой, витамином С.
Польза потребления гуанабаны:
Содержание питательных веществ
Гуанабана – источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые могут привести к окислительному стрессу. Он связан со многими хроническими заболеваниями, а именно сердца и некоторыми видами рака.
Антиоксиданты защищают от окислительного повреждения, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая клеточное повреждение липидов, белков и ДНК.
Гуанабана содержит витамин С, которые могут снизить риск многих распространенных заболеваний, связанных с окислительным стрессом – определенные виды рака, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания.
Поддержка пищеварения
Фрукт содержит клетчатку, которая важна для здоровья пищеварения, а именно растворимая и нерастворимая. Последняя поддерживает регулярный стул кишечника. Потребление клетчатки может оградить от нескольких заболеваний, а именно рака пищеварительного тракта.
Здоровое АД
Гуанабана содержит биологически активные соединения, снижающие АД. Однако исследования по потенциальному эффекту снижения давления ограничены.
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