Потребление гуанабаны: действительно ли этот фрукт безопасен

Гуанабана обладает кисло-сладким вкусом и сливочной текстурой. В некоторых народах этот фрукт используется в медицине для лечения артрита, нервных расстройств и диареи.

Об этом сообщили в health. Этот фрукт обеспечивает организм человека разными питательными веществами, а именно клетчаткой, витамином С.

Польза потребления гуанабаны:

Содержание питательных веществ

Гуанабана – источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые могут привести к окислительному стрессу. Он связан со многими хроническими заболеваниями, а именно сердца и некоторыми видами рака.

Антиоксиданты защищают от окислительного повреждения, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая клеточное повреждение липидов, белков и ДНК.

Гуанабана содержит витамин С, которые могут снизить риск многих распространенных заболеваний, связанных с окислительным стрессом – определенные виды рака, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания.

Поддержка пищеварения

Фрукт содержит клетчатку, которая важна для здоровья пищеварения, а именно растворимая и нерастворимая. Последняя поддерживает регулярный стул кишечника. Потребление клетчатки может оградить от нескольких заболеваний, а именно рака пищеварительного тракта.

Здоровое АД

Гуанабана содержит биологически активные соединения, снижающие АД. Однако исследования по потенциальному эффекту снижения давления ограничены.

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