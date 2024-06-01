Потребление гуавы: какую пользу для здоровья будет иметь человек
Гуава богата клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Благодаря этому этот фрукт содержит ряд преимуществ для здоровья человека. Речь идет о контроле уровня сахара в крови, укреплении сердца, улучшении иммунитета.
Об этом сообщили в health. Плоды гуавы имеют овальную форму и светло-зеленые или желтые, тогда как листья часто используются в травяных чаях и диетических добавках.
Польза гуавы
Листья гуавы могут помочь контролировать уровень сахара в крови. В частности, пектин или пищевые волокна в гуаве могут задержать кишечное всасывание глюкозы и улучшить чувствительность к глюкозе.
Относительно здоровья сердца гуава показала свою эффективность в снижении уровня липидов в крови, в том числе триглицеридов и общего холестерина. Исследования также указывают на возможность снижения артериального давления из-за употребления гуавы.
Также гуава содержит витамин С, который играет важную роль во многих ферментативных реакциях и клеточных функциях.
Более того, она содержит биологически активные соединения, связанные с противоопухолевым эффектом. Гуава может подавлять рост раковых клеток.
Также гуава является источником пищевых волокон, поэтому положительно влияет на здоровье пищеварения. Поэтому этот продукт может помочь предотвратить запоры и облегчить симптомы диареи.
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