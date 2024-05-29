Не зря главный ингредиент борща: почему стоит есть свеклу

Свекла происходит с Ближнего Востока, однако популярна во всем мире, а особенно в Украине. Без нее не обходится главное украинское блюдо – борщ.

В health рассказали о преимуществах потребления этого овоща. В частности, он способствует снижению АД и обладает антиоксидантными свойствами.

Польза потребления свеклы:

Снижение АД

Содержащиеся в свекле нитраты организм человека превращает в оксид азота, это соединение расслабляет и расширяет кровеносные сосуды. В результате происходит лучшее кровообращение и может снизиться АД.

Уменьшение риска сердечных заболеваний

Свекла богата бетаином, который помогает снизить уровень гомоцистеина в крови. В то время как высокий уровень этого вещества увеличивает риск сердечных заболеваний.

Увеличение силы во время спорта

Свекла может улучшить выносливость человека при выполнении упражнений. В частности, это происходит благодаря содержанию нитратов.

Детоксикация печени

Согласно исследованию бетаин может защищать от заболеваний, связанных с печенью.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства

В свекле содержатся беталаины, мощные антиоксиданты, борющиеся с хроническими заболеваниями. Речь идет о болезнях сердца, ожирении и раке.

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