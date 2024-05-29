Не зря главный ингредиент борща: почему стоит есть свеклу
Свекла происходит с Ближнего Востока, однако популярна во всем мире, а особенно в Украине. Без нее не обходится главное украинское блюдо – борщ.
В health рассказали о преимуществах потребления этого овоща. В частности, он способствует снижению АД и обладает антиоксидантными свойствами.
Польза потребления свеклы:
Снижение АД
Содержащиеся в свекле нитраты организм человека превращает в оксид азота, это соединение расслабляет и расширяет кровеносные сосуды. В результате происходит лучшее кровообращение и может снизиться АД.
Уменьшение риска сердечных заболеваний
Свекла богата бетаином, который помогает снизить уровень гомоцистеина в крови. В то время как высокий уровень этого вещества увеличивает риск сердечных заболеваний.
Увеличение силы во время спорта
Свекла может улучшить выносливость человека при выполнении упражнений. В частности, это происходит благодаря содержанию нитратов.
Детоксикация печени
Согласно исследованию бетаин может защищать от заболеваний, связанных с печенью.
Антиоксидантные и противовоспалительные свойства
В свекле содержатся беталаины, мощные антиоксиданты, борющиеся с хроническими заболеваниями. Речь идет о болезнях сердца, ожирении и раке.
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