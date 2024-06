Попрощайтесь с обвисшим животом: эффективные упражнения от тренера

Уменьшить жировые отложения в области живота хотят многие люди, ведь лишний жир на животе может быть опасным для вашего здоровья, повышая вероятность развития болезней сердца, печени и диабета. Для этого следует вести здоровый образ жизни, включая здоровое питание и регулярные физические упражнения.

При физических нагрузках следует сосредоточиться на сочетании силовых и кардиотренировок с основным акцентом на силовую часть. Ведь силовые тренировки наращивают мышцы, ускоряют метаболизм и сжигают больше калорий, говорится в материале Eat This Not That .

Фитнес-тренеры рекомендуют силовые тренировки, по крайней мере, три раза в неделю, а между ними выполнять аэробные нагрузки. Однако если вы уже выполняете физические упражнения и выполняете кардиотренирование, но все еще пытаетесь уменьшить жир на животе, то, возможно, вам не хватает нескольких рекомендаций. Есть несколько советов, которые вам нужно внедрить, чтобы быстро избавиться от лишнего жира.

Отслеживайте свой прогресс в обучении

Рекомендуется записывать, сколько весов вы поднимаете и сколько повторений выполняете в своих упражнениях. В следующий раз, когда вы будете выполнять ту же тренировку, попробуйте сделать труднее или выполните больше повторений. Это заставит вас сжигать больше калорий, наращивать больше мышц и быстро терять жир.

Тренируйтесь во всех диапазонах повторений

Вы можете заставить свое тело интенсивнее работать во всех диапазонах повторений, чтобы максимизировать прирост мышечной массы и потерю жира. Тренеры рекомендуют идею циклического повтора движений, где вы труднее, но выполняете меньшее количество повторений (5-6) или делаете большее количество повторений.

Включите ежедневные прогулки

Для тех, кто хочет сбросить лишний жир – ходьба это полезная привычка для тех. Подчеркивается, что следует делать не менее 10 000 шагов в день. Ходьба повысит вашу ежедневную активность и термогенез без физической активности (NEAT), на который приходится большая часть сожженных калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал о других эффективных упражнениях для уменьшения талии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.