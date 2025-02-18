Поздние перекусы: негативные последствия для вашего здоровья

Многие привыкли перекусывать перед сном, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. Однако наука показывает, что такие привычки могут иметь серьезные побочные эффекты, которые влияют не только на ваш вес, но и на общее состояние организма.

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От нарушений сна до метаболических расстройств – ночные перекусы могут вызвать неприятные последствия. Издание eatthis.com объясняет, как поздняя пища может повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

Вы можете сжигать меньше жира

Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, важно помнить, что поздние перекусы могут быть вредными. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что люди, которые ели перед сном, сжигали меньше жира во время сна по сравнению с едящими днем. Обе группы имели одинаковое количество калорий и уровень активности, но поздние приемы пищи снижали эффективность сжигания жира.

Вы можете набрать вес

Если вам не удается сбросить лишние килограммы, попробуйте изменить время ужина. В исследовании, опубликованном в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, обнаружили, что ужинавшие в 22:00 вместо 18:00 люди чаще страдали от нарушений обмена веществ, что может привести к ожирению и метаболическим расстройствам.

Вы увеличиваете риск метаболического синдрома

Метаболический синдром – это набор симптомов, включающих избыточный вес в области живота, высокое давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Эти факторы могут привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет 2 типа или инсульт. Риск развития метаболического синдрома повышается у людей, привыкших есть на ночь. Исследование 2018 года, включавшее более 8000 человек в возрасте от 40 до 54 лет, показало, что женщины, которые часто ели поздно вечером, чаще имели метаболические нарушения, чем те, кто этого не делал.

Ваш сон может стать менее качественным

То, что вы едите перед сном, может иметь значение для качества вашего отдыха. По результатам исследования, опубликованного в Journal of Clinical Sleep Medicine, люди, которые ели поздно, чаще испытывали проблемы со сном, включая сложности с засыпанием и снижением фазы быстрого сна. Это, в свою очередь, может повлиять на ваше самочувствие по утрам.

Производительность на работе может упасть

Слишком поздние перекусы могут негативно повлиять не только на ваш вес, но и на энергию. В исследовании, опубликованном в Journal of Applied Psychology, выяснилось, что люди, которые ели нездоровую пищу перед сном, чаще страдали головными болями, диареей и пониженной работоспособностью на следующий день. Их производительность была плохой, а в поведении часто наблюдалась изоляция и снижение настроения.

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