Правда о шоколаде: чем он полезен и почему его не стоит исключать из рациона

Шоколад – один из самых любимых продуктов в мире, который дарит удовольствие. В то же время вокруг него существует немало мифов, которые заставляют людей считать его вредным и даже опасным для здоровья.

Действительно ли он провоцирует акне, мешает похудению и повышает риск диабета? Эксперты рассказывают eatthis.com, что большинство этих утверждений не имеет научного подтверждения, а шоколад может быть частью сбалансированного рациона.

Миф 1. Шоколад – это "вредная" пища

"Многие думают, что что-то настолько вкусное не может быть полезным. Но в случае с шоколадом это совсем не так", – объясняет диетолог Лиза Московиц.

Она отмечает, что особенно черный шоколад содержит питательные вещества, важные для здоровья: антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом, а также железо, необходимое для кроветворения.

Миф 2. Шоколад мешает похудению

Этот миф особенно часто отпугивает тех, кто хочет снизить вес. На самом деле, по словам эксперта, все зависит от количества и частоты потребления.

"Есть можно практически что угодно и одновременно худеть. Ключевым фактором является поддержание дефицита калорий", – говорит Московиц.

Она добавляет, что кусочек шоколада после обеда или ужина может гармонично вписаться в сбалансированное питание. Главное – чтобы он не вытеснял полезные продукты: овощи, фрукты, белки и здоровые жиры. К тому же включение любимого лакомства в рацион помогает чувствовать насыщение и предотвращает переедание. Поэтому небольшой кусочек шоколада может даже стать "психологической страховкой" на пути к стройной фигуре.

Миф 3. Шоколад повышает риск диабета

"Да, в шоколаде есть сахар, и он может влиять на уровень глюкозы в крови. Но в то же время в нем есть клетчатка и антиоксиданты, которые даже могут защищать от диабета", – объясняет Московиц.

Если вы любите сладкое, но боитесь рисковать здоровьем, эксперт советует выбирать черный шоколад или варианты с пониженным содержанием сахара. А остаток дня сбалансировать продуктами, богатыми клетчаткой, овощами, здоровыми жирами и нежирным белком. Такой подход помогает не только стабилизировать уровень сахара, но и "удовлетворить душу".

Миф 4. Шоколад вызывает прыщи

Часто люди отказываются от шоколада из-за страха ухудшить состояние кожи. Но, по словам Московиц, эта зависимость не доказана.

"Исследований, которые бы однозначно подтверждали, что шоколад провоцирует высыпания, на сегодня нет. Да, диета с избытком сахара может ухудшить состояние кожи, склонной к акне, но это не является основной причиной появления прыщей", – говорит она.

Специалист подчеркивает, что на кожу влияют многочисленные факторы: гормональный фон, тип кожи, возраст, наследственность, внешняя среда и даже режим ухода.

"Однако рацион, богатый антиоксидантами и противовоспалительными продуктами, способен положительно влиять на состояние кожи. Поэтому если вы переживаете о том, как будет выглядеть лицо утром, просто придерживайтесь сбалансированного питания – и не отказывайте себе в кусочке шоколада", – советует Московиц.

