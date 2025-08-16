Темный шоколад: почему он полезен для здоровья и какое количество стоит употреблять

Темный шоколад – это не только вкусный десерт, но и продукт, который может положительно влиять на здоровье. Его главный компонент, какао, богат флаванолами – природные соединения, которые поддерживают работу сердца, снижают артериальное давление и улучшают кровообращение.

Исследования показывают, что умеренное потребление темного шоколада также может помочь снизить риск диабета 2 типа, улучшить настроение и даже поддержать память. Главное – выбирать качественные сорта с высоким содержанием какао и употреблять их в умеренных количествах, пишет express.co.

Почему флаванолы из какао такие ценные?

Ученые из Университета Суррея установили, что люди, которые получают больше флаванолов из шоколада, чая, яблок или винограда, со временем имеют более низкое артериальное давление – особенно те, у кого оно сначала было повышенным.

Данные 145 предыдущих научных работ, опубликованные в Европейскомжурнале профилактической кардиологии, показали: эффект от флаванолов можно сравнить с действием некоторых медикаментов для снижения давления.

Еще одно масштабное исследование (British Medical Journal, почти 19 000 участников) доказало, что у тех, кто употребляет темный шоколад пять и более раз в неделю, риск развития диабета 2 типа на 21% меньше, чем у тех, кто делает это редко или вообще не ест шоколад.

Другие работы показывают связь тёмного шоколада с уменьшением уровня холестерина, снижением стресса и воспалительных процессов в теле.

"Темный шоколад богат полифенолами – природные вещества, которые встречаются во фруктах и овощах и способны способствовать росту полезных бактерий в кишечнике", – объясняет диетолог Габриэль Ньюман.

По ее словам, небольшая ежедневная порция качественного темного шоколада способна дать невероятные результаты: флавоноиды улучшают кровообращение в мозге, укрепляют память и уменьшают чувство умственной усталости. Некоторые исследования даже подтверждают, что регулярное потребление какао с высоким содержанием флавоноидов помогает сохранить когнитивные способности с возрастом. Также темный шоколад может повышать настроение, стимулируя выработку серотонина и эндорфинов.

Шоколад и психическое благополучие

Трейси Дикон, шоколатье, добавляет: "Потенциальные преимущества темного шоколада для психического здоровья очень велики: он способствует выработке эндорфинов и повышает уровень серотонина, что положительно влияет на настроение. Кроме того, он помогает обуздать тягу к сладкому после еды, что полезно как для физического, так и для психологического состояния".

Почему выбирать стоит именно тёмный шоколад?

Райан Джеймс, консультант по вопросам здоровья, отмечает, что темный шоколад – лучший выбор среди всех видов. Проблема в том, что производители редко указывают количество флаванолов в продукции. Но есть ориентировочные данные:

20 г темного шоколада с 60% какао содержат примерно 34 мг флаванолов;

20 г молочного шоколада – около 14 мг;

в белом шоколаде флаванолов вообще нет.

Молочный и белый шоколад имеют больше сахара и молочных ингредиентов, а следовательно – больше калорий и насыщенных жиров.

Габриэль советует отдавать предпочтение плиткам с содержанием какао от 70% и выше: "Чем горьче вкус, тем меньше в нем сахара и больше флавоноидов. Они улучшают работу сердца, сосудов и даже мозговую активность".

Как привыкнуть к горькому вкусу?

Для тех, кому тёмный шоколад с высоким содержанием какао кажется слишком насыщенным, можно переходить постепенно: сначала заменить молочный (около 30% какао) на вариант с 50%, а затем – на 70% и более.

Сочетание с орехами или фруктами поможет смягчить горечь. Со временем вкусовые рецепторы адаптируются, и горькое начнет казаться насыщенным, а иногда даже сладким.

Мнение экспертов о пользе и составе

Диетолог Кейт Кук также советует выбирать сорта с 70% какао и выше: "Чем больше какао, тем больше полезных веществ и меньше сахара и ненужных добавок. 50 г тёмного шоколада обеспечивают примерно 28% суточной нормы магния и 33% железа, а также другие важные минералы".

Она рекомендует искать шоколад без лишнего сахара, с минимумом ингредиентов и, по возможности, органический. Это полезно как для здоровья, так и для окружающей среды.

Трейси Дикон предостерегает: высокий процент какао не всегда означает высокое качество – важно и само сырье. Ее любимое сочетание – темный шоколад с имбирем для поддержки пищеварения и иммунитета, а также с орехами, чтобы повысить питательную ценность и добавить новых вкусовых ноток.

Сколько шоколада можно есть без вреда?

Чрезмерное потребление даже самого полезного шоколада не пойдет на пользу. Габриэль советует ограничиться максимум двумя небольшими плитками в день (примерно 40 г), чтобы получить флавоноиды без избытка калорий и сахара.

"Даже темный шоколад в больших количествах может привести к набору веса и свести на нет все положительные эффекты", – подчеркивает она.

Трейси рекомендует делать порции еще меньше – около 20 г (два кусочка) как приятное угощение.

"Как и с любым другим продуктом, главное – это умеренность", – добавляет она.

