Что обязательно есть людям с третьей группой крови: советы натуропата

Основным правилом питания людей с III (B) группой крови должно стать соблюдение сбалансированного рациона на основе зеленых овощей, яиц, некоторых видов мяса (баранина, оленина, крольчатина) и нежирных молочных продуктов. Преимущественное употребление в пищу кукурузы, гречки, арахиса, помидоров, чечевицы, кунжута наоборот может привести к увеличению массы тела и замедлению метаболических процессов.

Количество таких продуктов следует свести к минимуму, ведь плохой метаболизм может вызвать усталость, задержку излишней жидкости в организме и гипогликемию (резкое снижение уровня сахара в крови после еды).

Такой принцип питания лежит в основе всемирно известной концепции правильного рациона "4 группы крови – 4 пути к здоровью". Разработал ее американский врач-натуропат Питер Д'Адамо, изучавший генетические особенности носителей разных групп крови.

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Распределив и исследовав особенности организмов людей с разными группами крови, доктор сделал вывод о том, что люди с ІІІ (В) группой крови обычно имеют меньше рисков заболеваемости, тенденцию к уравновешенности и крепкому физическому здоровью, однако склонны к продуцированию более высоких уровней кортизола во время стресса, чем носители других групп.

Конечно, "пищевой мусор" и алкогольные напитки также не пойдут на пользу здоровью этой группы людей. К здоровому питанию врач советует добавлять регулярные физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нутрициолог посоветовала смаковать любимыми блюдами на здоровом питании и добавила, что отказ от пищи, которая доставляет удовольствие, может отрицательно отразиться на психическом состоянии.