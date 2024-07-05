Правительство определило, когда медучреждения могут оказывать платные услуги

Правительство определило список случаев, когда учреждения здравоохранения могут предоставлять платные медицинские услуги пациентам, не покрывающимся программой медицинских гарантий. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в пятницу, 5 июля.

Об этом сообщило Минздрав Украины. Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2025 года.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, принятое Кабмином решение о платных медицинских услугах является необходимым шагом для увеличения прозрачности медицинской системы, а также систематизации и нормирования финансовых поступлений украинских медицинских учреждений. Принятый порядок будет способствовать устранению взяток в медицинской сфере, ведь каждый пациент будет четко знать, что покрывается и не покрывается программой медицинских гарантий. Стоимость платных услуг пациент будет платить на официальный счет больницы по четко определенному тарифу.

Поскольку постановление будет действовать с начала следующего года, у медицинских учреждений достаточно времени, чтобы сформировать перечни таких платных услуг и должным образом проинформировать об этом пациентов.

Так, согласно утверждению правительства, пациенты будут полностью оплачивать медицинские услуги в следующих случаях.

1. Если пациент обращается в медучреждение без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством.

2. По договорам с юридическими лицами.

3. Платные медуслуги также будут предоставляться в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, не относящимся к прикрепленному контингенту.

4. Если услуги не возмещаются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Также постановление определяет случаи, при которых пациенты частично оплачивают медуслуги. Это происходит, когда:

1. Пациент хочет получить медицинскую услугу по месту жительства или пребывания, если это не оговорено его медицинским состоянием.

2. Если пациент самостоятельно выбирает врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях.

3. Пациент по своей просьбе находится в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса.

В этих случаях пациенты будут производить оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий.

Как сообщал OBOZ.UA, Ляшко объяснил, какие преимущества для пациентов даст медицинское самоуправление. По его словам, это должно окончательно разорвать связь с советским наследием в сфере медицины.

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