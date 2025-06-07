Праздники без лишних килограммов: что можно есть во время застолий

Сезон летних пикников – это время радости, тепла и вкусных блюд, но одновременно и период, когда чаще всего происходит набор лишнего веса. Посиделки на природе и уменьшение физической активности создают идеальные условия для переедания.

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Однако правильно подобранные перекусы могут стать действенным способом избежать этого. Издание eatthis.com собрало полезные и вкусные варианты закусок, которые помогут контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес во время застолий.

Как показывают исследования, небольшие приёмы пищи между основными трапезами могут способствовать насыщению. Особенно эффективны перекусы с высоким содержанием белка, клетчатки, медленных углеводов и цельнозерновых продуктов.

Яйца

Одно большое яйцо содержит примерно 6 г белка высокого качества и 5 г жира (в основном ненасыщенного). Сочетание белка и жира помогает дольше оставаться сытым, а значит, уменьшает риск переедания.

Съешьте сваренное вкрутую яйцо перед тем, как отправиться на вечеринку или пикник, или приготовьте тост с авокадо и яйцом – такой перекус поможет не только утолить голод, но и обогатить рацион белком и жирами.

Фисташки

Расщепление фисташек не только интересное занятие, но и действенный способ контролировать вес. В клиническом исследовании женщины ежедневно в течение 12 недель потребляли по 44 г (примерно 250 ккал) фисташек в качестве утреннего перекуса. Результат – отсутствие изменений в весе или составе тела, а также длительное ощущение сытости после потребления.

Чернослив

Этот сухофрукт не только полезен для кишечника, но и помогает регулировать аппетит. Исследования показали, что люди, которые выбирали чернослив как перекус, впоследствии потребляли меньше калорий, чем те, кто ел другие продукты с такой же энергетической ценностью.

Чернослив имеет низкий гликемический индекс и естественно богат клетчаткой, что вместе способствует долговременному насыщению.

Гранат

Диетолог Лиз Шоу советует брать гранат с собой на перекус.

"В половине стакана этих ягод содержится 4 грамма клетчатки. К тому же, гранаты богаты полифенольными антиоксидантами, поддерживающими иммунитет в период повышенных нагрузок", – подчеркивает она.

Греческий йогурт

Этот продукт – отличный источник белка и может стать ключевым союзником в борьбе с набором веса.

"Чтобы избежать переедания в период праздников и пикников, нужно выбирать блюда и перекусы, богатые белком и клетчаткой. Добавьте к натуральному греческому йогурту фрукты и орехи. Также попробуйте добавить гранат с грецкими орехами или клюкву с фисташками – это вкусно и полезно, ведь этот набор стабилизирует уровень сахара в крови", – объясняет диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Эдамаме

Эти молодые соевые бобы богаты белком, клетчаткой и полезными жирами. В одном стакане содержится примерно 18 г белка и 8 г клетчатки – отличная доза для перекуса. Эдамаме можно приготовить на пару или поджарить, и он отлично утоляет голод, не перегружая организм.

Жареный нут

Как и все бобовые, нут является источником медленных углеводов, белка и клетчатки. Его энергетическая плотность умеренная, что делает его идеальным для тех, кто хочет похудеть или не набрать вес. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых связано с уменьшением веса. Готовый жареный нут можно купить или приготовить дома – слегка обжарьте его с оливковым маслом и морской солью.

Попкорн

Этот продукт из цельного зерна также может быть отличным вариантом для перекуса, если не добавлять в него много соли, масла или сахара. Попкорн содержит клетчатку и низкокалорийный. Немного корицы сверху сделает его не только полезным, но и ароматным.

Ранее OBOZ.UA писал, какие перекусы стоит есть на похудении.

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