Сытно, вкусно и полезно: лучшие варианты перекусов для похудения

Когда вы хотите похудеть, выбор правильных перекусов может играть решающую роль в достижении цели. Вместо того чтобы полностью отказываться от еды между основными приемами, следует обратить внимание на здоровые варианты, которые поддержат энергию и будут способствовать насыщению.

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Диетологи советуют выбирать продукты с высокой пищевой ценностью, содержащие белки, полезные жиры и клетчатку. Издание eatthis.com собрало лучшие перекусы, не только вкусные, но и эффективные для контроля веса.

"Правильный перекус может восполнить недостатки в рационе, увеличить ощущение сытости и даже помочь поддерживать метаболизм, в зависимости от того, что именно вы едите. Выбор закусок из целостных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые продукты, значительно полезнее ультраобработанных".

Фисташки

Один из полезных и вкусных вариантов – это горсть фисташек. Как отмечает Манакер, эти орехи содержат здоровые жиры и клетчатку. Исследования показывают, что люди, планирующие похудеть, могут есть фисташки в ограниченном количестве и все равно снижать вес.

"Крестное исследование, охватывающее более 7000 участников, показало, что те, кто употреблял более трех порций орехов в неделю, включая фисташки, имели меньшие риски ожирения", – добавляет она.

Хотя некоторые могут опасаться высокого содержания жира и калорий в орехах, Манакер отмечает, что последние исследования показали: перекус фисташками не приводит к набору веса, а наоборот помогает увеличить потребление важных питательных веществ.

Авокадо

Нарезанное авокадо – еще один отличный вариант для перекуса, дающий организму порцию здорового жира. Хотя авокадо содержит много жира, большинство из них – мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, хорошо влияющие на здоровье сердца. Кроме того, этот фрукт богат клетчаткой, что способствует похудению.

"Клетчатка замедляет процесс пищеварения, что помогает вам чувствовать сытость и может снизить потребление пищи", – объясняет Манакер.

В одном исследовании, охватившем более 55 000 участников, было обнаружено, что регулярное потребление авокадо связано с меньшим риском избыточного веса или ожирения среди взрослых.

Арбуз

Если хочется чего-нибудь сладкого, Манакер советует выбирать арбуз.

"Арбуз на 90% состоит из воды, что делает его сладким и увлажняющим перекусом. Поскольку гидратация важна для похудения, этот продукт может быть отличным выбором", – добавляет она.

Единственный недостаток арбуза – отсутствие белка и клетчатки, поэтому его можно сочетать с орехами или греческим йогуртом для дополнительной сытости.

Греческий йогурт и ягоды

Для ищущих перекус, который поможет им оставаться сытыми до следующего приема пищи, диетолог Джейми Надо рекомендует сочетание продуктов для достижения максимального эффекта.

"Комбинация белка, клетчатки или жира обеспечивает наибольшее удовольствие и сытость. Например, греческий йогурт с ягодами принесет больше пользы, чем эти продукты в отдельности", – советует она.

Замороженные фрукты

Доктор Джоан Салдж Блэйк рекомендует замороженные фрукты как отличный, быстрый и доступный перекус для похудения.

"Замороженная пища заставляет замедлить темп потребления, а большинство людей не получают достаточно фруктов каждый день, поэтому этот перекус – полезный и вкусный способ увеличить потребление фруктов", – добавляет эксперт.

Сальса и перец

Сальса – это отличный способ добавить в рацион низкокалорийные овощи, а если его есть с нарезанным красным перцем, можно получить вкусную и полезную закуску.

Яйца

Яйца – полезный вариант для перекуса, ведь они являются хорошим источником белка. Кэтрин Гервасио, доктор медицинских наук, отмечает, что яйца с высококачественным белком снабжают организм аминокислотами, которые важны для роста и восстановления мышц. "Чем больше мышц, тем выше метаболизм, что может способствовать похудению", – добавляет она.

Жареный нут

Нут – это еще один известный продукт, который можно есть не только в виде хумуса. Жареный нут имеет отличную текстуру и содержит клетчатку, белок и медленно усваиваемые углеводы.

Диетолог Келси Сакманн советует попробовать жареный нут в качестве перекуса: "Этот продукт отлично утоляет голод, а также позволяет экспериментировать со вкусами. К нему можно добавить корицу или специи".

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