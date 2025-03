Предельно допустимая доза: сколько чашек кофе можно выпивать в день

Кофе является важной частью утренней рутины, однако его чрезмерное потребление может навредить организму. Слишком много кофеина способно вызвать нежелательные эффекты, а потому важно контролировать количество выпитых чашек.

В Eat This, Not That рассказали, как тело реагирует на кофеин, и каким образом он влияет на здоровье. Узнайте больше о возможных последствиях чрезмерного употребления кофе и как сохранить баланс в своем рационе.

Можно ли употреблять кофе ежедневно и в большом количестве?

Безопасная доза кофеина для взрослых — до 400 мг в день, что примерно равно четырем чашкам кофе. Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление до 200-300 мг, чтобы избежать возможных рисков. Превышение нормы может вызвать бессонницу, проблемы с сердцем и даже судороги, а потому не забывайте об умеренности в потреблении.

Что произойдет при злоупотреблении кофе?

Чрезмерное употребление кофеина может вызвать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение, особенно если превышать 400 мг в день. Беременным и кормящим грудью женщинам стоит ограничить потребление, поскольку высокие дозы могут повышать риск осложнений и влиять на младенцев.

Кроме того, регулярное употребление кофеина может вызвать толерантность и даже психологическую зависимость, заставляя увеличивать количество. Реакция на кофеин у каждого разная, а потому важно наблюдать за своим самочувствием и учитывать возможные взаимодействия с лекарствами.

