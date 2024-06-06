Предотвращает инфекции и помогает похудеть: почему клюква полезна для вас

Клюква – одна из самых полезных ягод, содержащая большое количество антиоксидантов и других питательных веществ. Плоды можно есть сырыми, а можно заморозить или высушить для последующего потребления.

Клюкву также используют в кулинарии в виде соусов и экстрактов. Мы расскажем вам о некоторых ее полезных свойствах, доказывающих, почему стоит есть клюкву.

Предотвращает инфекции мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей (ИСШ) особенно распространены среди женщин всех возрастов. Употребление клюквы может помочь уменьшить симптомы. Это потому, что клюква богата проантоцианидинами типа А, которые предотвращают прилипание бактерий к мочевому пузырю и мочевыводящим путям.

Однако всегда лучше употреблять в пищу плоды, а не сок, поскольку при употреблении сока нужна огромная концентрация экстракта.

Может помочь вам избавиться от зубных инфекций, поддержать здоровье полости рта.

Это может показаться абсурдным, но горсть клюквы может помочь вам преодолеть зубные инфекции. Это потому, что полифенолы, содержащиеся в этих красных ягодах, предотвращают прилипание вредных бактерий к зубам и деснам.

Считается также, что клюква особенно полезна для здоровья полости рта, поскольку полифенолы остаются в слюне даже после того, как мы ее проглотили.

Предотвращает рак желудка и язвы

Бактерия Helicobacter pylori считается основной причиной рака желудка и язвы. Исследование показало, что ежедневное употребление клюквенного сока может уменьшить количество инфекций H. pylori.

Это объясняется тем, что проантоцианидины типа А, содержащиеся в клюкве, препятствуют прикреплению H. pylori к слизистой желудка. Также было замечено, что клюква может подавлять рост этой бактерии у тех, кто ею инфицирован.

Клюквенный сок - отличное дополнение к диете для похудения.

Включение клюквенного сока в свой рацион – эффективный способ похудения. Он является богатым источником полезной клетчатки, а это значит, что употребление сока даст вам ощущение сытости.

Свежая клюква также помогает похудеть. Однако важно употреблять свежую клюкву/клюквенный сок и избегать подслащенных версий, поскольку они могут иметь противоположный эффект на потерю веса.

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