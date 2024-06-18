Предупреждающие признаки чрезмерного сиденья от экспертов

Вы, вероятно, знаете, что постоянное сиденье не полезно для здоровья. Как отмечает доктор Эдвард Р. Ласковски, эксперт по спортивной медицине из клиники Мэйо, регулярные перерывы на движение "каждые 30 минут" или стояние во время телефонных разговоров существенно улучшают общее состояние здоровья.

Если у вас появляются какие-либо из следующих симптомов, следует приложить больше усилий для противодействия негативным последствиям сиденья. Согласно масштабному исследованию 2016 года лишь час умеренных физических упражнений, таких как ходьба, могут помочь организму восстановиться и снизить риски, связанные с чрезмерным сидением, включая болезни сердца и раннюю смерть, объясняет eatthis.com.

Снижение концентрации

Исследование Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне, опубликованное в Международном журнале ожирения, выявило неприятный побочный эффект длительного сиденья: снижение концентрации и повышенная склонность к отвлечениям.

Профессор Доминика Пиндус, руководитель исследования, объясняет, что записи ЭЭГ использовались для измерения электрической активности мозга при выполнении задач, требовавших фокусировки, игнорирования отвлекающих факторов и гибкого переключения внимания между задачами. Главный вывод заключался в том, что люди, проводящие много времени сидя, легче отвлекаются.

Чувство подавленности

Сидящий образ жизни вредит не только физическому, но и психическому здоровью. Отказ от регулярных пробежек, HIIT-сессий, длительных прогулок или любой другой физической активности способствует развитию заболеваний, таких как сердечные заболевания и диабет. Кроме того, исследование Journal of Sports Sciences показало, что отсутствие движения может ухудшить психическое здоровье, вызывая депрессию. Если это вам знакомо, узнайте простые пищевые приемы, которые могут улучшить самочувствие, по словам экспертов.

Округлые плечи

Физиолог Том Холланд подчеркивает, что наши тела созданы для движения, и мы должны часто двигаться. В своей книге "План микротренировок" он отмечает, что гравитация, работа с "зеркальными мышцами" и длительное сидение оказывают негативное влияние на наше здоровье.

Холланд выделяет несколько физических проявлений чрезмерного сиденья.

Округлые плечи

Боль в пояснице

Напряженные сгибатели бедра

Боль в шее

Грушевидная боль

Проблемы с фертильностью

Чрезмерное сиденье влияет на способность к зачатию как у мужчин, так и у женщин. Исследование 2019 года в журнале Folia Histochemica et Cytobiologica показало, что мужчины с сидячими профессиями имеют вдвое больший риск повреждения ДНК спермы.

Тромбы на ногах

Тайлер Вилер, доктор медицинских наук, объясняет, что тромбоз глубоких вен (ТГВ) образуется в ногах из-за длительного неподвижного сиденья. Это может стать серьезной проблемой, если тромб переместится в легкие. Вилер отмечает, что отек и боль являются основными симптомами, хотя некоторые люди могут не чувствовать никаких признаков, поэтому важно делать перерывы во время продолжительного сиденья.

Проблемы со сном

Исследование среднего и старшего возраста, опубликованное в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья, показывает, что чрезмерное сиденье способствует проблемам со сном, таким как храп, длинный сон, задыхание, остановка дыхания и "беспокойный сон". Малоподвижный образ жизни и проблемы со сном создают порочный круг: человек, который бодрствует дольше, больше времени проводит в сидячем положении.

Проблемы с пищеварением

Когда вы сидите, ваш желудок и живот сжимаются, что замедляет пищеварение. Частое сиденье может привести к таким проблемам, как запор и вздутие живота. Доктор Клер Моррисон из Великобритании объясняет, что люди в больницах часто страдают от проблем с кишечником из-за малоподвижного образа жизни.

Хроническая боль

Нет ничего удивительного в том, что чрезмерное сиденье может привести к хронической боли в ногах, седалищных мышцах, пояснице, плечах и шее. Плохая осанка не только вызывает боль, но и наносит долговременный вред. Каждый наклон вперед удваивает нагрузку на позвоночник, объясняет мануальный терапевт Эндрю Бенг из клиники Кливленда.

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