Преимущества 15-минутной ходьбы: как похудеть и подтянуть тело

Если вам нравится ходьба, это отличный способ ускорить похудение, поскольку чем быстрее вы ходите, тем больше калорий сжигаете. Кроме того, регулярная ходьба, очень важна для контроля веса, поскольку она помогает сжигать калории и улучшают тонус, однако важно не переборщить, чтобы избежать травм и перегрузки.

В Eat This, Not That поделились, как ходить эффективно, чтобы ускорить сжигание жира. Такая тренировка занимает всего 15 минут, а потому может стать простым и эффективным дополнением к вашему расписанию.

Ходьба, которая ускоряет похудение

Ходьба — это эффективная форма упражнений с низкой нагрузкой, которая подходит для всех, кто хочет увеличить интенсивность тренировок. Начните с 3 минут динамических растяжек, таких как круговые движения руками, удары ногами и марширование на месте.

После этого можно начать прогулку: первые 5 минут ходите в умеренном темпе, а затем постепенно ежеминутно увеличивайте скорость. Попробуйте поддерживать этот темп в течение 5 минут, а затем снижайте скорость, чтобы завершить тренировку за 15 минут.

Сопротивление при ходьбе, которое улучшает испытания

Чтобы повысить эффективность привычной ходьбы, добавьте к ней сопротивление с помощью лёгких утяжелителей на руки или выберите маршрут с холмами. Важно, чтобы прогулка не была комфортной, меняя ее, чтобы тело не привыкло к подобной нагрузке. Это поможет активизировать мышцы всего за 15 минут тренировки.

Для достижения результатов ходите по 15 минут 2 раза в день, 5 дней в неделю. Это соответствует рекомендациям 150 минут аэробной активности в неделю, что способствует похудению, укреплению мышц и улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

