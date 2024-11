Преимущества антиоксидантов в рационе: что есть для замедления старения

Антиоксиданты находятся на пике популярности, поскольку их часто называют суперпродуктами, без которых трудно представить полноценный рацион. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, помогая бороться с воспалениями и старением.

Многие продукты, такие как ягоды, орехи и темный шоколад, богаты антиоксидантами, поэтому если ваша диета включает эти продукты, вам не нужно потреблять специальные добавки. Что именно стоит знать об антиоксидантах и почему они необходимы для поддержания здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое свободные радикалы?

Свободные радикалы - это молекулы, которые могут повреждать клетки организма, вызывая окислительный стресс, что способствует развитию таких болезней, как рак, астма, гипертония, болезнь Альцгеймера и другие. Кроме того, окислительный стресс также может ухудшить фертильность и привести к преждевременному старению.

Источники свободных радикалов включают загрязнение, курение, жареную пищу и даже физические нагрузки. Чтобы снизить уровень окислительного стресса, важно потреблять антиоксиданты, которые нейтрализуют эти молекулы и защищают организм от повреждений.

Как действуют антиоксиданты и их преимущества для здоровья

Антиоксиданты - это молекулы, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, предотвращая их негативное взаимодействие с другими клетками. К ним относятся антоциан, астаксантин, бета-каротин, катехины, эллаговая кислота, полифенолы, селен, а также витамины С и Е и цинк.

Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, что снижает риск серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и рак. Именно сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми антиоксидантами, которые работают вместе для поддержания здоровья. Например, витамин Е и селен усиливают эффективность друг друга, помогая устранять токсины из организма, что повышает защитный эффект от таких продуктов.

Продукты, содержащие антиоксиданты

Черника. Черника содержит антоцианы, которые придают ей голубой цвет и являются мощными антиоксидантами. Они могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и воспаления. Морепродукты. Морепродукты, как омары, креветки и лосось, получают свой розовый цвет благодаря мощному антиоксиданту астаксантину. Он помогает защищать сердце от атеросклероза и содержится также в морских водорослях. Грибы. Грибы, особенно белые, являются отличным источником селена, который защищает клетки от повреждений и поддерживает иммунную систему. Селен также помогает снижать риск хронических заболеваний, включая некоторые виды рака. Бобовые. Бобовые, такие как горох, чечевица, нут и фасоль, богаты растительным белком, клетчаткой и антиоксидантами. Красная фасоль содержит больше антиоксидантов на порцию, чем многие другие продукты, сочетая в себе свойства белка и овоща. Грецкие орехи. Грецкие орехи богаты антиоксидантами и омега-3, которые помогают защищать мозг и улучшают когнитивные функции. Они также могут снижать воспаление в кишечнике, благодаря своим биологически активным соединениям. Груши. Груши богаты витамином С и антиоксидантами, особенно в кожуре разных сортов. Чистый кленовый сироп. Кленовый сироп содержит более 67 антиоксидантов, в том числе уникальный полифенол квебекол, уменьшающий воспаление.

Преимущества и недостатки пищевых добавок

Большинство исследований показывают, что антиоксидантные добавки не снижают риск развития таких болезней, как рак или сердечно-сосудистые заболевания, в отличие от антиоксидантов, полученных через пищу. Кроме того, некоторые исследования даже указывают на то, что длительное использование антиоксидантных добавок может увеличить риск некоторых заболеваний, таких как рак легких или инсульт. Поэтому лучше получать антиоксиданты из природных источников, таких как фрукты и овощи.

