Преимущества еженедельной тренировки: 2 часа помогут улучшить здоровье

Часто можно услышать, что нужно проводить интенсивные и длительные тренировки, если мы надеемся реальные изменения в нашем здоровье. Но это не так. Однако, как ни странно, всего два часа тренировок в неделю могут изменить нашу жизнь к лучшему. Eatthis рассказал, как это может повлиять на наше общее самочувствие.

Снижается риск заболевания раком

Согласно научным исследованиям, люди с меньшей вероятностью заболевают разными видами рака, если они выполняют рекомендованное количество упражнений еженедельно. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Oncology, демонстрирует, что 150 минут в неделю умеренных тренировок связаны со значительно меньшим риском возникновения семи видов рака, включая рак толстой кишки, молочной железы, почек, миелому, эндометрию и неходжкинскую лимфому. Чем активнее вы остаетесь, тем ниже ваши шансы заболеть раком.

Качественный сон способствует профилактике рака

Полноценный сон жизненно важен для общего самочувствия, тогда как недостаточный отдых может негативно повлиять на нас. Однако, согласно исследованию Британского журнала спортивной медицины, быстрая ходьба в течение 2,5 часов еженедельно или бег трусцой в течение 75 минут еженедельно могут помочь компенсировать негативное влияние плохого сна на здоровье.

Исследование, которое проводилось в течение одиннадцати лет с участием более трехсот тысяч недосыпавших людей, но были физически активными в течение этого периода, показало, что у них снизился уровень развития сердечных заболеваний и злокачественных новообразований, среди прочих, приводящих к преждевременной смерти. Добавив к своему расписанию несколько часов физических упражнений еженедельно, вы сможете значительно снизить риски, связанные с проблемами со здоровьем, возникающими из-за недосыпания.

Увеличивается продолжительность жизни

Только 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности могут оказать существенное влияние на продолжительность вашей жизни. Согласно анализу, проведенному журналом The Lancet, те, кто занимался по меньшей мере два с половиной часа умеренными физическими упражнениями, имели на 28% меньше шансов умереть преждевременно.

Это масштабное исследование охватило около 130 000 взрослых из семнадцати разных стран и оценило вероятность ранней смерти каждого из них на основе их активности. Такие, казалось бы, обыденные действия, как рутинная домашняя работа или использование активных видов транспорта, могут помочь продлить жизнь: выполняя эти простые действия, вы сохраняете здоровье за небольшую часть стоимости дорогостоящих программ физических упражнений.

Улучшение когнитивных способностей

Сохранение здоровья мозга и когнитивных способностей жизненно важно для полноценной жизни с возрастом. Давно известно, что физические упражнения полезны для мозга, а также несколько часов активности в неделю могут дать чрезвычайные результаты. Недавнее исследование JAMA Network Open демонстрирует, что легкие физические нагрузки, такие как ходьба, приводят к увеличению объема мозга, что эквивалентно уменьшению возраста мозга на 1,1 года.

Примечательно, что даже люди, не выполнявшие минимальные рекомендуемые упражнения, также получили пользу от дополнительного часа физической активности легкой интенсивности. Следует также отметить, что еженедельные физические упражнения продолжительностью от двух до двух с половиной часов могут задержать развитие болезни Альцгеймера (наследственной), замедляя ее прогрессирование и улучшая жизнь людей с болезнью Паркинсона.

Качество преобладает над количеством

Чрезмерная физическая нагрузка может привести к повышению уровня стресса и способствовать депрессии. Согласно исследованию The Lancet Psychiatry, люди, занимавшиеся спортом более шести часов в неделю, имели гораздо больше тревоги и депрессии, чем те, кто тренировался от двух до шести часов еженедельно. Баланс является ключевым в стремлении к правильному соотношению количества времени, затраченного на физические упражнения, и их качеству.

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