Преимущества гребли для здоровья: тренировка для всего тела от Дэмиана Брауна

Если вы ищете тренировку, которая нацелена на все тело, гребля – отличный выбор. Однако Дэмиан Браун вышел на другой уровень, отправившись в удивительное путешествие из Нью-Йорка в Ирландию. По словам Eatthis, во время этой беспрецедентной поездки, задокументированной в Instagram, Браун смог самостоятельно грести на своей 20-футовой лодке под названием Cushlamachree в течение невероятных 112 дней.

Это достижение принесло ему звание первого человека, когда-либо пытавшегося сделать что-то подобное. Узнайте, как именно гребля влияет на ваш организм.

Браун преодолел невероятное расстояние в 3450 морских миль во время своего путешествия, которое длилось 2686 часов. Сначала он стартовал со своим другом Фергусом Фарреллом, но после того, как Фаррелл остановился по состоянию здоровья, г-н Браун продолжил свое путешествие в одиночестве.

Несмотря на одиночество, Браун нашел компанию в себе, поскольку он черпал энергию в одиночестве. Любые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, он объяснял не одиночеством, а тяжелыми условиями, в которых он находился.

Однако, на его пути было много препятствий, в частности, Браун боялся за свою жизнь, когда попал в шторм близ Фурбо, Ирландия, и его лодка натолкнулась на скалы. Однако ему удалось спастись, и на берегу его встретили близкие и восторженные люди. Хотя сначала он был расстроен этим событием, Браун почувствовал удовлетворение, поскольку, учитывая, что он приложил много усилий для преодоления этого вызова, все было не так уж плохо.

Теперь давайте рассмотрим некоторые физические преимущества гребли. Неважно, делается ли это на тренажере, или просто с веслом. В любом случае это отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы. Гребля повышает частоту сердечных сокращений, придавая силу всему телу, особенно мышцам спины, которые улучшают осанку.

Фиксация напряжения во время гребка приводит к изменению сопротивления, например при использовании гребных тренажеров. С другой стороны, у Брауна была другая проблема, поскольку он боролся с разными погодными условиями.

На протяжении всего изнурительного путешествия Браун постоянно боролся с неблагоприятными течениями. В результате ему приходилось работать еще труднее, чтобы добиться прогресса, и он часто испытывал разочарование, теряя землю из-за быстрых приливов и отливов. Кроме того, держать весла было трудно, особенно для его рук, поскольку гребли требует огромной силы хватки.

Если вы заинтересованы в том, чтобы включить этот вид упражнений в программу тренировок, будьте уверены, что он имеет несколько преимуществ. Ведущий инструктор CITYROW Go Холлис Таттл объясняет, что гребля в помещении отлично подходит для развития сердечно-сосудистой системы и мышечной выносливости, поскольку является малотравматическим видом спорта. Гребля, в отличие от силовых видов спорта, минимизирует вероятность травм суставов, что делает его пригодным для всех, несмотря на возраст и уровень активности.

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