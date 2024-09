Преимущества и внедрение дестигматизации: как поговорить с детьми об их психическом здоровье

В последнее время наблюдается рост количества молодых людей, которые ищут психиатрическую помощь, в частности из-за расстройств питания, тревоги и депрессии. В этом случае родителям следует активно поддерживать своих детей в терапии и заботиться о собственном психическом здоровье.

В Eat This, Not That рекомендуют родителям на собственном примере показывать важность поддержания психического здоровья, а также сохранять позитивный настрой, придерживаясь здоровых привычек в семье. Предлагаем ознакомиться, почему это необходимо и как поощрить ребенка заботиться о своем психологическом и психическом здоровье.

Психическое здоровье столь же важно, как и физическое

Родителям рекомендуется внедрять дестигматизацию психического здоровья. Вы должны донести детям, что поддержка важна и не является чем-то, чего стоит стесняться, показывая положительные привычки и границы психического здоровья своим примером, а не только словами. В конце концов, ментальное здоровье столь же важно, как физическое.

Говорите о проблемах и переживаниях

Психическое здоровье должно стать темой для регулярных разговоров с раннего возраста, поскольку это поможет детям сформировать позитивное отношение и сделать свое психологическое здоровье приоритетом на протяжении всей жизни.

Преодоление и профилактика проблем

Вы можете создать свой универсальный "набор инструментов" для счастья, что будет включать занятия, которые приносят радость. Это может досуг на свежем воздухе, приготовление пищи вместе с ребенком, или просто общение. Также полезно включить медитацию, расслабляющие упражнения и активность для преодоления стресса и тревоги.

Обратитесь к специалисту

Если вы заметили, что ваш ребенок больше не получает удовольствия от привычных занятий, имеет социальную тревогу, повышенную раздражительность или изменения в аппетите, обратитесь к терапевту. Обратите внимание, что такие изменения могут быть признаками проблем с психическим здоровьем, из-за недостаточной социализации, симптомов депрессии или тревоги или потери интереса к любимым занятиям.

