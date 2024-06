Факторы, влияющие на физическое и психологическое здоровье: почему важно жить в спокойной среде

Ритм жизни с которым сегодня существует подавляющее большинство людей почти не оставляет нам времени на отдых. Кроме того, многие пренебрегают личным временем, чтобы успеть сделать больше работы и потратить его на те вещи, которые не приносят удовольствия.

Однако, чтобы быть в ресурсе и более продуктивными, стоит отдыхать и давать себе время, чтобы насладиться уединением. Почему полезно давать себе отдохнуть, рассказали в Eat This, Not That!

Согласно исследованию, которое проводилось среди 2000 взрослых лиц было определено, что почти каждый третий не имел ни одного дня, чтобы отдохнуть наедине в течение трех месяцев. Однако, такой темп может провоцировать появление стресса, который провоцирует быстрое старение организма.

Об этом свидетельствует другое исследование, опубликованное в Translational Psychiatry. Ученые обнаружили, что стресс способен ускорять старение генов человека, однако умение расслабляться и сохранять эмоциональное спокойствие может предотвратить его влияние. Кроме того, гнев, который также может возникать вследствие стресса, также вредит организму, подавляя его здоровье сильнее уныния.

Таким образом, спокойный ритм жизни является ключевым фактором для нормальной и здоровой жизни. Именно поэтому, кроме диет и спорта, для нормализации жизни важную роль играет среда, в которой находится человек. Сообщество и место пребывания, которому характерна спокойная и слаженная атмосфера является незаменимым критерием для физического и ментального здоровья.

Согласно заключению от компании Amerisleep, проанализировавшей 100 наиболее густонаселенных городов США, к критерию покоя относятся:

качество школ;

доступ к образованию;

парки и места отдыха;

погода;

доступность жилья;

условия безопасности.

