Преимущества плавания, стимулирующие заняться этим спортом

Если вы планируете избавиться от лишних килограммов и подбирайте подходящий курс в спортзале, подумайте сперва о бассейне. Плавание гораздо эффективнее сжигает калории, поддерживает форму и улучшает самочувствие.

Кроме того, плавание не травмирует суставы и кости, а потому подойдет тем, кто испытывает с этим определенные проблемы. Что стоит знать об этом виде физической активности, узнавали в OBOZ.UA.

Сжигание калорий

Согласно исследованию, всего за 1 час занятий в бассейне, человек с весом около 72 кг может сжечь почти 420 калорий. Для сравнения, за один час тот же человек сможет сжечь около 300 калорий, пройдя 5,5 км пешком.

Польза для больных астмой

Плавание полезно для людей, больных респираторными заболеваниями. Такой спорт увеличивает объем легких, а также помогает контролировать дыхание. Однако, перед тем, как идти на плавание, стоит проконсультироваться с врачом и выбрать бассейн с морской водой.

Улучшает сон

Ежедневное плавание может способствовать улучшению сна, предотвращать бессонницу и бороться со стрессом. Кроме того, плавание является отличной кардио-тренировкой, которая улучшает работу сердца и кровеносной системы, снижает риск сердечных заболеваний и артериального давления.

Неизвестные преимущества плавания

Такой спорт также полезен для беременных женщин, для которых он является безопасным и оптимальным способом улучшить свое физическое состояние. Групповые занятия в бассейне поднимают настроение и улучшают самочувствие.

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