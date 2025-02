Преимущества силовой тренировки один раз в неделю: чего стоит ожидать

Чтобы улучшить физическую форму и ускорить похудение, многие люди стремятся тренироваться как можно больше, что трудно реализовать при активном темпе жизни. Однако разумное управление временем может помочь выделить несколько минут для физических упражнений, даже если вы заняты.

Кроме того, даже одна тренировка в неделю может положительно повлиять на ваше физическое и психическое здоровье, особенно если сосредоточиться на силовых упражнениях. Какие преимущества такой тренировки и почему следует находить время для поднятия тяжестей, рассказали в Eat This, Not That.

Наращивание силы

Необязательно тренироваться несколько раз в неделю, чтобы нарастить силу, поскольку согласно исследованию даже одно занятие даёт такой же эффект, как и регулярные тренировки. Это подтверждает эксперимент с пожилыми людьми, который показал, что независимо от того, поднимали они вес один, два или три раза в неделю, результаты были одинаковыми. Так что, если ваша цель заключается в увеличении силы, нет необходимости изнурять себя частыми тренировками.

Улучшение здоровья сердца

Для укрепления здоровья сердца достаточно выполнять силовые тренировки до 1 часа в неделю. Это поможет улучшить кровообращение, снизить нагрузку на артерии и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что такой минимум может снизить риск сердечного приступа и инсульта на 40-70%, а также улучшить общее состояние сердца.

Здоровый сон

Если бессонные ночи стали для вас привычкой, пора обратить внимание на силовые тренировки. Исследования показывают, что даже одно занятие в неделю может существенно улучшить качество сна. Таким образом необязательно тренироваться часто, поскольку даже редкие занятия помогают заснуть быстрее и спать спокойнее. Кроме того, этот эффект сохраняется независимо от возраста, веса или образа жизни, а потому его стоит попробовать всем.

Здоровое старение

Подъем веса даже один раз в неделю может значительно улучшить качество жизни в старшем возрасте. Это помогает поддерживать силу для выполнения ежедневных задач и способствует общему самочувствию. Исследование показало, что одного занятия тяжелой атлетикой в неделю достаточно для снижения давления, уровня холестерина и воспаления. Кроме того, частые тренировки не давали дополнительных преимуществ, поэтому главное — регулярность, а не частота.

Уменьшение тревожности

Исследования подтверждают, что даже одна сессия силовых упражнений может заметно улучшить эмоциональное состояние, а тренировки с умеренным весом (70% от максимума) дают лучший эффект. Таким образом вам необязательно нужно изнурять себя, поскольку тяжелая атлетика помогает независимо от продолжительности, интенсивности или частоты занятий. Кроме того, улучшение от такой тренировки чувствуют даже люди с диагностированными психическими расстройствами, поэтому стоит добавить силовые упражнения в свой распорядок.

