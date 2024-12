Секретный эффект силовой тренировки: почему важно поднимать тяжести

Силовые тренировки - основа для достижения разнообразных целей, от укрепления мышц и улучшения гибкости до снижения стресса и улучшения сна. Они также помогают контролировать вес, поскольку с ростом мышц тело эффективнее сжигает калории, снижая риск ожирения на 20-30%.

Кроме того, для уменьшения жира и улучшения физической формы лучше использовать силовые упражнения вместо кардио, что помогает худеть в стабильном состоянии. О каких положительных свойствах силовой тренировки стоит знать и почему её стоит добавить в свой режим, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшает работу мозга

Согласно австралийскому исследованию, поднятие веса положительно влияет на работу мозга, в частности у людей старше 55 лет. Так участники, которые поднимали тяжести дважды в неделю в течение шести месяцев, показали значительное улучшение когнитивных функций. Рекомендуется включать такие упражнения в регулярный режим для поддержания здоровья мозга.

Развивает внимание и память

Исследования показали, что регулярные упражнения с сопротивлением стимулируют мозговую деятельность и защищают от деградации. Так, поднятие тяжестей дважды в неделю в течение шести месяцев может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Это эффективный способ поддержания здоровья мозга.

Почему это работает

Силовые тренировки, в частности поднятие тяжестей, способствуют улучшению кровообращения в гиппокампе, части мозга, которая отвечает за память и обучение. С возрастом кровоснабжение этой области уменьшается, что может влиять на ее функцию. Выполнение упражнений с сопротивлением, таких как приседания, может помочь восстановить кровообращение, улучшая нейропластичность мозга.

Согласно исследованиям, выполнение приседаний в течение 3-5 минут три раза в неделю имеет больший эффект для мозга, чем упражнения в стабильном режиме. Это повышает кровообращение, что активирует химические вещества, полезные для роста мозговых клеток. Таким образом, подобные упражнения помогают уменьшить возрастные изменения в памяти.

