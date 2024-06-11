Преимущества употребления авокадо: почему следует добавить его в свой рацион

Авокадо, часто хвалящий за его питательную ценность, теперь признан лучшим фруктом для предотвращения старения, особенно с точки зрения сохранения мозга в тонусе. По словам Eatthis, хотя большинство людей знают о орехах и чаях, которые борются со старением, отличные преимущества этого универсального фрукта становятся приятной неожиданностью.

Исследование, проведенное Университетом Тафтса и опубликованное в журнале Nutrients, продемонстрировало когнитивные преимущества включения авокадо в ежедневный рацион. У участников, употреблявших его ежедневно в течение шести месяцев, повысился уровень лютеина – соединения, которое связано с улучшением когнитивных функций и памяти. Для сравнения, те, кто употреблял картофель или чашку нута, не почувствовали подобных улучшений.

Кортни Блисс, MS RDN и владелица компании Feeding Bliss, подчеркивает, что это исследование демонстрирует огромные перспективы для здорового старения и поощряет включать авокадо в пищу для людей всех возрастов. Поскольку население придает приоритет здоровью и долголетию, простота добавления его в свой рацион питания является мощной стратегией.

Более того, Триста Бест, MPH, RD, LD, объясняет, что авокадо предлагает значительные преимущества благодаря содержанию магния. Он играет жизненно важную роль в функционировании организма и присутствует в каждой клетке. Один авокадо содержит почти 60 мг магния, что обеспечивает 15% рекомендуемой суточной нормы этого важного питательного элемента.

Что касается продуктов, улучшающих работу мозга, то пища с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, как правило, возглавляет список. Авокадо, кроме того, что богат магнием, также содержит высокий уровень. Эти жиры необходимы для здоровья мозга, учитывая, что примерно 60% этого органа состоит из липидов, половина из которых – омега-3.

Омега-3 жирные кислоты помогают предотвратить когнитивные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, а также замедляют снижение умственных способностей. Важно, что эти жиры имеют решающее значение для производства нервных клеток, которые важны для памяти и обучения.

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